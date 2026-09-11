Suç örgütünce Çiçek'in yanına yerleştirildiği tespit edilen avukat tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, 9 Eylül'de gözaltına alınan Elifnur Gürcü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, eski Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına suç örgütü tarafından yerleştirildiği ve Çiçek'le cinsel içerikli yazışmaları olduğu tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, 'rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik' suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddialarını içeriyor. Soruşturma kapsamında, eski başkan Çiçek'le cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları gerçekleştirdiği tespit edilen Gürcü'nün adresi belirlenmişti.
Şüpheli avukat, 9 Eylül'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.