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Suç örgütü liderinin gelini 'tırnakçı' çıktı!

Ankara’da bir süpermarkette tırnakçılık yöntemiyle kasiyeri dolandıran bir kadın, önce kameralara sonra polise yakalandı.

09 Ekim 2018 Salı 16:04
Suç örgütü liderinin gelini 'tırnakçı' çıktı!

 Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir süpermarkete para bozdurma bahanesiyle gelen Yeliz M., kasiyere 200 TL uzatarak bozdurmasını istedi. Kasiyer parayı önce kağıt para şeklinde bozarak Yeliz M.’ye uzattı. Parayı eline alan Yeliz M., kasiyere tekrar parayı uzatarak madeni para istedi. Kasiyer parayı bu sefer madeni olarak bozdu ve Yeliz M.’ye verdi. Yeliz M. bu sefer de ‘kalsın’ diyerek elindeki paraları kasiyere uzattı ve kendi 200 lirasını geri istedi. 200 TL’isini geri alan Yeliz M. hızla marketten uzaklaştı. Kasiyer akşam hesap kapatınca kasada 200 TL’nin eksik olduğunu fark etti. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen kasiyer, para bozdurmaya gelen Yeliz M.’nin 200 TL’yi aldığını fark etti. Bunun üzerine hemen polisi arayan kasiyer, Yeliz M. hakkında şikayetçi oldu.

Kimliği şoke etti

 Şikayet üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameraları neticesinde şahsın ‘tırnakçı’ lakaplı Yeliz M. (22) isimli kadın olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Yeliz M. gözaltına alındı.

 Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Yeliz M.’nin, geçtiğimiz Şubat ayında ‘Mayalı’ isimli gruba yapılan operasyonda yakalanan örgüt lideri olan Orhan K. isimli şahsın gelini olduğu belirlendi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:04
  1. Ankara
  2. Çankaya
  3. Örgüt liderinin gelini
  4. tırnakçı

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