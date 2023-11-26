Suç örgütlerine darbe üstüne darbe! Barış Boyun liderliğindeki Daltonlar'a 'redkit' operasyonu!

Emniyet güçlerinin ülke genelindeki çetelerle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Mayıs’ta bir oto aksesuar dükkanında 38 yaşındaki Mustafa A.’nın saldırıya uğraması ve 23 Ekim’de aynı yaştaki galerici İdris E.’nin silahla yaralanması olaylarına ilişkin soruşturma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda olayların arkasında ‘Daltonlar’ suç örgütü olduğu tespit edildi.

Kendilerini ‘Daltonlar’ olarak tanıtan çetenin üyeleri, para karşılığında Kütahya’ya gelerek “tahsilat” adı altında tetikçilik yaptı. Olaya karışan O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A. isimli çete üyelerine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli Kütahya’da, 4 şüpheli İstanbul’da gözaltına alındı.



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Aramalarda 3 tabanca, 292 bin lira değerinde 10 adet çek ele geçirildi. Ayrıca, çete üyelerinin suçtan elde ettiği düşünülen 5 milyon lira değerindeki gayrimenkul ve araçlarına da el konuldu. ‘Nitelikli yağma’ suçundan gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon sırasında aranan bir diğer şüpheli H.B., adliyeye getirilen şüpheliler arasında fark edilerek çay ocağında gözaltına alındı.

Örgüt üyeleri Bektaş Ç. ile Kamil A.’nın bulunduğu termal otelde yapılan polis baskınında şüpheliler yakalandı. Çete üyelerinin iki dükkandaki darp ve silahla yaralama olayları güvenlik kameralarına yansımıştı. Soruşturma devam ediyor.