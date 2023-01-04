Suç makinesiydi! Kadın sürücülere dehşeti yaşatan taksici yakalandı

Berna K. ve Yıldız S., geçen cuma akşamı Kadıköy’de bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. 2 arkadaş saat 03.30 sıralarında araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.

Kızıltoprak’a geldiklerinde araca arkadan bir taksi çarptı. İki kadın ilk çarpmanın etkisini atlatamadan, taksici ikinci kez araçlarına çarptı. Taksicinin kendilerine kasıtlı şekilde çarptığını fark eden kadınlar gaza basarak kurtulmaya çalıştı. Ancak taksici ısrar ederek takip etmeyi ve arkalarından çarpmayı sürdürdü.

Polisler gürültüyü fark etti

Gecenin karanlığında dehşet içinde kalan kadınlardan Yıldız S. polisi arayarak yardım istedi. Kadınlar hastane önüne geldiğinde taksici bir kez daha arkadan çarpınca yol üzerindeki polisler gürültüyü fark etti. Polisleri gören taksici de kaçtı.

Yol boyunca tampon tampona gittiklerini söyleyen Berna K., ‘’Yolda normal hızda seyir halinde gidiyorduk, aniden farları fark ettik. Geldi arkadan çarptı, neye uğradığımızı şaşırdık. Issız yerde durmaya korktuk. Kornaya basa basa gittik. Göztepe Süleyman Yalçın Hastanesi önüne kadar kaçtık, en son orada 4. defa çarptı’’ dedi.