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Gündem Suç makinesi yakalandı! Aramızda dolaşıyorlar!
Gündem

Suç makinesi yakalandı! Aramızda dolaşıyorlar!

Yeniakit Publisher
2024-06-13 11:33:00 -
Suç makinesi yakalandı! Aramızda dolaşıyorlar!

Adeta suç makinesi: 74 ayrı suçtan 45 yılı aşkın hapis cezası olan şahıs Tekirdağ'da yakalandı

Tekirdağ'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekiplerince düzenlenen "Düzensiz Göçle Mücadele" operasyonunda yakayı ele veren bir şahsın 74 ayrı suçtan 45 yıl 8 ayı aşkın hapis cezası nedeniyle aranması olduğu belirlendi. JASAT ekipleri tarafından yakalanan şahıs, Tekirdağ Cezaevine sevk edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Kermeyan Mahallesi'nde JASAT ve Asayiş ekipleri tarafından düzenlenen "Düzensiz Göçle Mücadele" operasyonunda yakalanan E.K. isimli şahsın hırsızlık, karşılıksız çek verme, hükümlü/tutuklunun kaçması ve dolandırıcılık gibi suçlar başta olmak üzere 74 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

JASAT ekipleri tarafından yakalanan E.K. isimli şahıs, hakkında kesinleşmiş 16 bin 689 gün (45 yıl 264 gün) hapis cezası olması sebebiyle, yapılan işlemlerinin ardından Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

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Yorumlar

oflu baba

74 AYRI SUCTAN ARANAN BIR YAKALASAYDINIZ S.SIZI,DE ARAMIZDA GEZMESEYMIS 
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