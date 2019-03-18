Suç makinesi yakalandı!50 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası... İzmir'in Karabağlar ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 151 ayrı suçtan sabıkası olan ve hakkında 50 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Çaphur yakalandı.

İzmir'de 151 ayrı suçtan sabıkası olan ve hakkında 50 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, İzmir ve birçok ilde dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen, 151 suçtan sabıkası olan ve hakkında 50 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Çaphur'un Karabağlar'da olduğunu belirledi. Tutuklandı Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı kahvehanede yakaladı. Çaphur'un üzerinde yapılan aramada Yakup Taşer adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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