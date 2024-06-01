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Yerel Suç makinesi kadın yakayı ele verdi
Yerel

Suç makinesi kadın yakayı ele verdi

Yeniakit Publisher
2024-06-01 10:23:51 - 2024-06-01 10:23:50
Suç makinesi kadın yakayı ele verdi

Kocaeli’de kuyumcudan hırsızlık yapan kadın Düzce’de yakalandı. 44 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de kuyumcudan 47 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen kadın Düzce'de yakalandı. 44 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Mayıs Cumartesi günü İzmit'teki bir kuyumcudan 47 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, olayı gerçekleştiren kişinin H.B. isimli kadın olduğunu belirledi. H.B., dün Düzce'de yapılan operasyonla yakalandı. 44 suç kaydı olduğu ortaya çıkan H.B., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.

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