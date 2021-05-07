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Siyaset Suç makinesi CHP’ye perdeleme! Cumhuriyet zincirin hakkını verdi
Siyaset

Suç makinesi CHP’ye perdeleme! Cumhuriyet zincirin hakkını verdi

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, terör örgütü PKK’ya destek verdikleri için görevlerinden uzaklaştırılan sözde akademisyenlerin CHP tarafından istihdam edildiğini ve 5 bin TL ödendiğini açıkladı. Ortaya çıkan rezaletin ardından Cumhuriyet paçavrası, PKK sevicilerinin işlediği suçları bir kenara bırakarak, skandalı ifşa edenleri hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 13:14:00 - 2021-05-07 13:21:30
Suç makinesi CHP’ye perdeleme! Cumhuriyet zincirin hakkını verdi

 yeniakit.com.tr 

Sabah gazetesi, CHP’lilerin, terör örgütü PKK’ya olan destekleri nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılan sözde akademisyenlere verdiği desteği ifşa etti. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun WhatsApp mesajlaşmalarını yayınlayan Sabah gazetesi, CHP’lilerin PKK iltisaklı sözde akademisyenleri belediyelerde işe aldığını ve para akıttığını ortaya koydu. PKK’ya destek vererek suç işledikleri gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırılanlara destek veren CHP de alenen suç işlemiş oldu.

Skandalların ortaya çıkması sonrası Erdoğdu CHP yandaşı Cumhuriyet’e konuştu.

Erdoğdu, devletin WhatsApp mesajlarını okuduğunu ileri sürerek beyin yakan açıklamalarda bulundu. Erdoğdu ve Cumhuriyet, kendi yedikleri haltları bir kenara bırakarak, bu skandalı ortaya koyanlara saldırarak akıllarınca hedef şaşırttı.

Erdoğdu’nun sözlerini başlığa taşıyan Cumhuriyet, alenen suçluları kolladı.

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