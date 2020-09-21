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Aktüel Suç duyurusunda bulunacaktı! Taksim'de genç kadını takip eden şahısa soğuk duş!
Aktüel

Suç duyurusunda bulunacaktı! Taksim'de genç kadını takip eden şahısa soğuk duş!

Taksim İstiklal Caddesi'nde genç bir kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla polisler tarafından suçüstü enselenip serbest bırakılan şahıs, bugün tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 21:29:00 -
Suç duyurusunda bulunacaktı! Taksim'de genç kadını takip eden şahısa soğuk duş!

Taksim'de İstiklal Caddesi'nde Ö.K. isimli genç kadını takip ettiği kamera görüntülerine de yansıyan S.T. isimli şahıs, polis tarafından dün enselenerek gözaltına alınmıştı.

Hakkındaki haberleri şikayet etmek istedi ama...

S.T. karakoldaki işlemlerinden sonra serbest bırakılmıştı. Ancak S.T. isimli şahıs, bugün hakkında çıkan cinsel taciz haberleri nedeniyle işten çıkarıldığını, ayrıca linç edildiğini söyleyerek, konu olduğu haberlere karşı savcılığa şikayet dilekçesi vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

Hakkında gözaltı kararı olduğunu öğrendi

Fakat burada da hakkında gözaltı kararı olduğunu öğrenen S.T. polislerce bir kere daha gözaltına alındı.

Tutuklama istemi

Savcılığa sevk edilen şahsın ifadesi alınmasının ardından tutuklanması talep edildi.

"Cinsel saldırı" suçundan tutuklandı

S.T böylece, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kalçama ve koluma dokundu"

Şüpheli şahsın, şikayetçi olmayan genç kadının daha sonra "Kalçama ve koluma dokundu" şeklindeki ifadesinin ardından gözaltına alınarak tutuklandığı bildirildi.

Suçlamayı reddetti! Kadını korumak için yanında yürüdüğünü iddia etti

Suçlamayı kabul etmeyen şüpheli S.T'nin ifadesinde, kadının kendinde olmadığını ileri sürerek başkalarının kadını götürmek istediklerini bu nedenle sözde kadını korumak için yanında yürüdüğünü, kesinlikle dokunmadığını, görüntülerde de dokunmadığının görüldüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

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