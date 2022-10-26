Sübhâneke nasıl okunur Türkçe anlamı | Sübhâneke faziletleri nedir? Sübhâneke cenaze namazından nasıl okunur?

Namaz sırasında okunan dualardan olan Sübhâneke’nin okunuşu ve faziletleri merak ediliyor. Peki, namazda Sübhâneke okumanın fazileti nedir?

Sübhâneke nasıl okunur Türkçe anlamı

Bismillahirrahmanirrahîm

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük

(vecelle senâük)*

ve lâ ilâhe ğayrük.

Türkçe anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıyla

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.

Seni daima böyle tenzih eder ve överim.

Senin adın mübarektir.

Varlığın her şeyden üstündür.

Senden başka ilah yoktur.

Sübhâneke faziletleri nedir?

Sübhaneke duası namaz kılan kişiye kalkan olur. Onu nefis ve şeytanın vesveselerinden korur. Namaz kılan kişinin okuduğu dualarla Allah'a kavuşmasını sağlar. Kuran'ı Kerim'de insanların cennete girince Allah-u Teala'ya şükür ve teşekkür olarak ilk söyleyecekleri duanın Sübhaneke duası olacağı anlatılıyor.Yüce Allah meleklere arşı kaldırmalarını emir ettiğinde melekler çok zorlanmıştır. Bu durum üzerine Allah-u Teala meleklere Sübhaneke duasını okumalarını emretmiştir ve duayı okuduktan sonra meleklerin yükü hafiflemiştir.

Bizler de namaza başlarken Sübhaneke'yi okuyarak Allah'tan üzerimizdeki ölü toprağını kaldırmasını talep etmiş oluyoruz. "Ya Rab, arşı taşıyan meleklerinin, bu dua hürmetine üzerindeki yüklerini nasıl hafiflettiysen, bizim de üzerimizdeki yükleri öyle hafiflet. İbadetimizden feyiz almamızı kolaylaştır." diyerek Allah'tan yardım talep ediyoruz.

Nefis ile şeytan namaz kılacak kişinin ibadetini engelleyemediğinde vesvese vererek namazı zorlaştırmaya çalışırlar. Bunda başarılı olurlarsa kulun Allah'a yaptığı ibadetin samimiyeti körelir ve namazın feyzi azalmış olur. Sübhaneke duası bu sırada araya girer. Nefis ve şeytanın oyununu bozarak ibadetin feyzini korumuş olur.

Sübhâneke cenaze namazından nasıl okunur?

Namazın başında okunan “Sübhâneke” zikri ile ilgili sahih hadislerde “ve celle senâüke” lafzı yer almamaktadır (Ebû Dâvûd, Salât, 124). Bundan dolayı namazlarda bu cümle okunmaz (Merğînânî, el-Hidâye, I, 315).

Cenaze namazı ise, ölüye dua olduğu için, başka duaların da yapılması mümkün olduğu gibi, “Sübhaneke” zikrine “Allah’ım senin şanın yücedir” anlamındaki “celle senâuke” ifadesi de eklenebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 58; Mehmet Zihnî, Nîmet-i İslam, s. 427). Zira namaz dışında yapılan bazı zikir ve dualarla ilgili rivayetlerde bu ifade yer almaktadır.