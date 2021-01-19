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Gündem Subhanallah! Kabe'de güvercin yaptığıyla hayrete düşürdü
Gündem

Subhanallah! Kabe'de güvercin yaptığıyla hayrete düşürdü

Kabe'de tavaf esnasında defalarca kafasını kaldırıp yere koyan güvercinin 'secde' etmeyi andıran görüntüsü hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 20:08:00 -

Kabe'de tavaf eden bir kişi tarafından kaydedilen görüntü sosyal medyanın gündemine düştü.

Kabe'de güvercinden secde etmeyi andıran görüntü

Kafasını yere koyan ve kaldıran, bu hareketini defalarca tekrarlayan güvercini görenler “Subhanallah. O güvercin ne yapıyor öyle” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Beytullah’ta say alanında art arda kafasını kaldırıp yere koyan güvercin için 'secde' yaptığı yorumları yapıldı.

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