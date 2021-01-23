  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Subay ve yedek subay olmak için gerekli şartlar nelerdir?
Yaşam

Subay ve yedek subay olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Ülkemizde oldukça fazla kişi, subay ve yedek subay olmak istiyor. Bunun üzerine Subay ve yedek subay olmak için aranan şartlar merak edilmeye başlandı. Yedek subaylık ve subaylık, gençler tarafından tercih edilen meslekler arasında yer alıyor. Yedek subaylık ve subaylık için aranan şartları merak eden adaylar konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki, subay ve yedek subay olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 23:07:00 -
Subay ve yedek subay olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Ülkemizde oldukça fazla kişi, subay ve yedek subay olmak istiyor. Bunun üzerine Subay ve yedek subay olmak için aranan şartlar merak edilmeye başlandı. Ülkemizde subay ve yedek subay olunabilmesi için sınavlara girilmektedir. Sınav dışında diğer bazı koşulların da sağlanması durumunda vatandaşlar başvuru yapabilirler. Subay olanlar, TSK kapsamında askeri personel olarak mesleklerine başlar. Yedek subaylık ve subaylık, gençler tarafından tercih edilen meslekler arasında yer alıyor. Peki, subay ve yedek subay olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Subay olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Lisans mezunu olan adayın 1 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğmuş olması gerekir. Lisansüstü eğitimini bitiren adayların 1 Ocak 1987 tarihi ve sonrasında doğmuş olmaları durumunda başvuru yapabilmektedir. Uzmanlık yapmış olanların 35 yaşını doldurmamış olması gerekir. Başvuru yapacak olan kadınların 1.53 metreden uzun olmaları gerekir. Erkekler için ise boy sınırı 1.64 metre olarak belirlenmiştir. Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS’den KPSS-P3 puan türünde minimum 60 puan alınmış olması gerekir.

Yedek subay olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvuru yapabilir. 4 yıllık lisans eğitimi vermiş olan bir fakülteden mezun olanlar, yedek subay olabilir. Yedek subay olmak istediklerine dair taleplerini iletmeleri gerekir. Yedek subay alımları için adaylara sunulan boy ve kilo aralığında olunması gerekir. Lisans mezunu olan adayların 27 yaşını doldurmamış olmaları şartı bulunur. Lisansüstü mezunlar için ise; bu yaş sınırı 32 olarak belirlenmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evi olanlar dikkat! Artık kiraya verilemeyecek!
Gündem

Evi olanlar dikkat! Artık kiraya verilemeyecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli binalar için kapsamlı bir çalışma başlattı. Hasarlı, yıkılma riski bulunan binalarda ev sahiplerinin ke..
Dizinin başrolünden çok konuşulacak Kurtlar Vadisi açıklaması
Medya

Dizinin başrolünden çok konuşulacak Kurtlar Vadisi açıklaması

Kurtlar Vadisi dizisinde "Deli Hikmet" karakteri oynayan Erdem Ergüney, "Kurtlar Vadisi’nde şöyle bir şey yapılmıştı. Yaşları 25 ya da 70 ar..
WhatsApp'tan karar veriyorlar! Skandal ortaya çıktı
Ekonomi

WhatsApp'tan karar veriyorlar! Skandal ortaya çıktı

Rekabet Kurumu, Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde toptancıların WhatsApp grupları kurarak günlük fiyat belirledikleri ortaya çıktı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay