Ülkemizde oldukça fazla kişi, subay ve yedek subay olmak istiyor. Bunun üzerine Subay ve yedek subay olmak için aranan şartlar merak edilmeye başlandı. Ülkemizde subay ve yedek subay olunabilmesi için sınavlara girilmektedir. Sınav dışında diğer bazı koşulların da sağlanması durumunda vatandaşlar başvuru yapabilirler. Subay olanlar, TSK kapsamında askeri personel olarak mesleklerine başlar. Yedek subaylık ve subaylık, gençler tarafından tercih edilen meslekler arasında yer alıyor. Peki, subay ve yedek subay olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Subay olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Lisans mezunu olan adayın 1 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğmuş olması gerekir. Lisansüstü eğitimini bitiren adayların 1 Ocak 1987 tarihi ve sonrasında doğmuş olmaları durumunda başvuru yapabilmektedir. Uzmanlık yapmış olanların 35 yaşını doldurmamış olması gerekir. Başvuru yapacak olan kadınların 1.53 metreden uzun olmaları gerekir. Erkekler için ise boy sınırı 1.64 metre olarak belirlenmiştir. Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS’den KPSS-P3 puan türünde minimum 60 puan alınmış olması gerekir.

Yedek subay olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvuru yapabilir. 4 yıllık lisans eğitimi vermiş olan bir fakülteden mezun olanlar, yedek subay olabilir. Yedek subay olmak istediklerine dair taleplerini iletmeleri gerekir. Yedek subay alımları için adaylara sunulan boy ve kilo aralığında olunması gerekir. Lisans mezunu olan adayların 27 yaşını doldurmamış olmaları şartı bulunur. Lisansüstü mezunlar için ise; bu yaş sınırı 32 olarak belirlenmiştir.