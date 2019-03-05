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Şubat’ta TÜFE 0,16 oldu

TÜFE, şubatta ocak ayına göre yüzde 0,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 artış kaydetti.

05 Mart 2019 Salı 10:00
Şubat’ta TÜFE 0,16 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,93, yurtiçi üretici fiyatları yüzde 29,97 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 1,23, yurtiçi üretici fiyatları yüzde 0,55 yükseldi.

TÜFE, şubatta ocak ayına göre yüzde 0,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise ocağa göre yüzde 0,09, Şubat 2018’e kıyasla da yüzde 29,59 artış olarak belirlendi.

Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, şubatta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,48 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Şubatta ana harcama grupları itibarıyla endekste en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,81 ile giyim ve ayakkabı oldu. TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 29,25 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) şubatta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,43 ve su sektöründe yüzde 1,02 azaldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:00
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. yurtiçi üretici fiyatları
  3. tüketici fiyatları
  4. TÜFE
  5. Yİ-ÜFE
  6. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
  7. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

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