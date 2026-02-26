  • İSTANBUL
Yaşam Şubat sonunda Oğuzlar’da alışılmış manzara
Yaşam

Şubat sonunda Oğuzlar’da alışılmış manzara

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Şubat sonunda Oğuzlar’da alışılmış manzara

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde her yıl şubat ayının son günlerinde açan yabani sıklamenler bu yıl da ortaya çıktı.

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde şubat ayının son günlerinde yabani sıklamenler çiçek açtı. Koyu yeşil yaprakların arasından çıkan pembe çiçekler, doğaya ayrı bir güzellik kattı.

 

Özellikle ormanlık ve kayalık alanlarda görülen sıklamenler, vatandaşların da ilgisini çekti.  Öte yandan doğadan toplanan sıklamenler, Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı 2026 yılı ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları arasında yer alıyor.

