Parayı bitirdiler gözünü çocukların sahasına diktiler

Ele geçirdikleri belediyeleri talan eden, kaynaklarını sıfırlayan, kurumu tefecilerden borçlanacak hale getiren CHP'li yöneticiler şimdi de yönettikleri belediyelerde kalan son yeşil arsalara gözünü dikti.

Beşiktaş Belediyesi’nin CHP’li İBB’nin iştirak şirketi KİPTAŞ öncülüğünde bölgede yapılan inşaatlara daha fazla yer açabilmek için ilçede bulunan ve 30 yılı aşkın bir süredir gençlere hizmet veren Beşiktaş Akatlar Spor Kulübü arsasına gözünü diktiği ortaya çıktı.

Başkanı yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklanan CHP’li Beşiktaş Belediyesi, 1990 yılında kurulan ve yaklaşık 250 öğrenciye hizmet veren spor tesisini boşaltmaya çalıştığı öğrenildi.

Belediye yönetiminin daha öncede halı saha ve tesis alanları için “mescid yapacağız” gerekçesini öne sürdüğü, şimdi ise kavşağa 100 metreden fazla mesafe olmasına rağmen “kavşak düzenlemesi yapılacak” bahanesiyle boşaltmaya çalıştığı aktarıldı.

YÜKLENİCİ FİRMA KALDIRIN DEDİ

Diğer yandan yüklenici firmanın, Rumeli Hisarı Mahallesi’ndeki inşaat çalışmalarına daha fazla alan açılabilmesi için KİPTAŞ’a başvurduğu; söz konusu Beşiktaş Akatlar Spor Kulübü arsasının ve bağlı tesislerin kazı ve altyapı çalışmalarına engel teşkil ettiğini bildirdiği aktarıldı. Bu kapsamda, kavşak yapımı ve iş güvenliği riski gerekçeleri öne sürülerek halı sahanın kaldırılması için ilgili kurumlarla yazışma yapılmasının talep edildiği ifade edildi.

“ÇOCUKLARIN GELECEĞİ RANTA KURBAN EDİLİYOR”

Yaşadıkları mağduriyeti akit’e aktaran Akatlar Spor Kulübü Başkanı Necati Avcılar, “Ben bu kulübü 1990 yılında resmî olarak kurdum. Ama hikâyemiz aslında daha eskiye, 1980’li yıllara dayanıyor. O zamanlar mahallede spor kulübü yoktu. Futbol oynuyorduk ama çocukların gideceği, disiplin alacağı, bir aidiyet hissedeceği bir yer yoktu. Biz de taşın altına elimizi koyduk ve bu kulübü kurduk. Bugün burada 250 evladımıza hizmet veriyoruz. Altını çiziyorum: Ben bu kulüpten bir kuruş gelir elde etmiyorum. Benim derdim para değil. Benim derdim bu çocuklar. Bu çocuklar ne olacak? Uyuşturucunun, bahisin, sanal kumarın bu kadar yaygın olduğu bir ortamda biz bu gençleri sahadan alıp sokağa mı bırakacağız? Hiç kimse bunu düşünmüyor mu?

Bugüne kadar Zeytinoğlu ve Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tesislerimizde 13 ile 18 yaş arasında 7 binden fazla gencimize ulaştık. Burası sadece bir spor sahası değil; bir yaşam okulu oldu. Burada sadece futbol öğretilmiyor. Gönüllü eğitmenlerimizle ders desteği veriliyor. Satranç ve akıl oyunlarıyla stratejik düşünce kazandırılıyor. Milli ve manevi değerler, toplumsal sorumluluk bilinci çocuklara yaşayarak öğretiliyor. Biz skor peşinde değiliz. Biz karakterli insan yetiştirmenin peşindeyiz. Şimdi ise KİPTAŞ öncülüğünde yürütülen kentsel dönüşüm sürecinde, halı sahamızı kaldırmak istiyorlar. Gerekçe olarak “kavşak çalışması” ve “iş güvenliği riski” deniliyor. Oysa kavşakla saha arasında en az 100 metre mesafe var. Ayrıca burası dere yatağı; bizim alanımızın inşaat sahasıyla doğrudan bir bağlantısı yok. Burası Milli Emlak’a ait bir arazi ve biz yıllardır ecrimisil ödeyerek kullanıyoruz. Beşiktaş’ta zaten yeşil alan kalmadı. Rant çok yüksek. Paranın karşısında durmak zor. Ama burada söz konusu olan beton değil; 250 çocuğun geleceği. Bu tesisin yıkılması demek, bu gençlerin bir kısmının sokakla baş başa kalması demektir. Biz hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama belirsizlik ve baskı, yıllardır toplumsal fayda üreten bu yapıyı felç ediyor.” ifadelerini kullandı.