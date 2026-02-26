  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte bu hiç beklenmiyordu! Galatasaray'dan Real Madrid'e mi? Hurma çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İşte o verdiği şifalar... Borsa günü yükselişle tamamladı! Piyasada pozitif hava hakim Musaba ve Ferdi ile tanıdık... Beşiktaş'ta sol bek için yeni aday: Souffian El Karouani Sahurda kinoa tüketmek... Enerji açığını tek başına kapatıyor: Protein deposu baklagil Bankacılık sektörünün mevduatı artmaya devam ediyor 45 yaş sonrası için yapılan araştırma çok ses getirecek: Doğru beslenin: Ömrünüze 3 yıl ekleyin İşte Ramazanda yapılan en büyük 10 hata! Uzman isim tek tek açıkladı... Gümüşte sert düzeltme! 90 dolarlık zirve sonrası sert düşüş: Dev bankadan 3 haneli rakam tahmini geldi! Devir tasarruf devri! Bulaşık makinesinde bunu asla yapmayın
Ramazan
9
Yeniakit Publisher
Hurma çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İşte o verdiği şifalar...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Hurma çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İşte o verdiği şifalar...

Hem kendisi hem şifası ile Ramazan'a damga vurmaya devam ediyor bu besinimiz...

#1
Foto - Hurma çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İşte o verdiği şifalar...

Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurma tam bir lif kaynağı. Hem bağışıklık hem de sindirim sistemini yenileyen hurmanın kendisi kadar çekirdeği de tam bir şifa deposu.

#2
Foto - Hurma çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İşte o verdiği şifalar...

Sindirim sorunlarında en fazla görülen bağırsak hastalıklarını önlemenin en faydalı yolu düzenli olarak tüketilen lifli kaynaklar. Lif bakımından en zengin olan besin ise hurmadır. Bundan dolayı Ramazan boyunca iftar ve sahurda hurma tüketmek oldukça önemli.

#3
Foto - Hurma çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İşte o verdiği şifalar...

Hurmanın kendisi kadar çekirdeğinin de çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

#4
Foto - Hurma çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İşte o verdiği şifalar...

Çekirdekleri kullanmak için öncelikle iyice yıkayın. Daha sonra fırın ya da güneşte kararana kadar bekletin. Daha sonra bıçakları güçlü bir öğütücüde toz haline getirin. Ya da eski yöntemle havanda dövün.

#5
Foto - Hurma çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İşte o verdiği şifalar...

Bu tozu sabah aç karna bir su bardağı ılık suyun için ekoyup için. Dilerseniz bir su bardağı ılık süte de ekleyebilirsiniz. Bu karışım kemik erimesinden şikayet edenler için oldukça idealdir. Kemiklerin yapısını güçlendirir.

#6
Foto - Hurma çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İşte o verdiği şifalar...

Aynı zamanda bu karışımı yatmadan önce örneğin sahur vaktinde tükettiğinizde uzun süreli tok kalmanızı ve ertesi gün daha enerjik uyanmanızı sağlar.

#7
Foto - Hurma çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İşte o verdiği şifalar...

Öte yandan çekirdeği oldukça yağlıdır. Bu yüzden ezerek çekirdeğindeki yağı çıkartabilirsiniz. E vitamini bakımdan zengin olan hurma çekirdeği hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar. Bu bakımdan cilt için idealdir.

#8
Foto - Hurma çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İşte o verdiği şifalar...

Çıkan yağı saçlara da sürebilirsiniz. Hurma çekirdeği yağı saçların köklerini güçlendirir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Juventus'u eleyen Galatasaray'ın kasası doldu taştı!
Spor

Juventus'u eleyen Galatasaray'ın kasası doldu taştı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ederken Juventus’u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Bu başarının ardından sarı-kırmızılı..
Galatasaray turu kaptı! Zorlandı ama başardı
Spor

Galatasaray turu kaptı! Zorlandı ama başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İtalyan takımı Juventus ile karşılaştı. 3-2 b..
Akın Gürlek net konuştu: Umut hakkı yok
Gündem

Akın Gürlek net konuştu: Umut hakkı yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuk olduğu canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Terörsüz Türkiye sürecine çok önem veriyo..
Küba ABD'lileri tek tek öldürdü!
Dünya

Küba ABD'lileri tek tek öldürdü!

Florida kayıtlı bir sürat teknesinin Küba kara sularına izinsiz girdiği iddiasıyla çıkan çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaral..
Bilim dünyası şokta! Sen de mi Deccal: Hawking’in de çıplak kızlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Dünya

Bilim dünyası şokta! Sen de mi Deccal: Hawking’in de çıplak kızlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Dünya sapık milyarder Epstein ile sapkınlık ağını şok içinde tartışmaya devam ederken, ‘Deccal’ lakaplı ünlü fizikçi Profesör Stephen Hawkin..
MSB: Düşen F-16 uçağının kahraman pilotu fırlatma sistemini son anda çalıştırdı
Gündem

MSB: Düşen F-16 uçağının kahraman pilotu fırlatma sistemini son anda çalıştırdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, dün Balıkesir'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin açıklama yapıldı. Bulgaristan sınırında tanım..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23