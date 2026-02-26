Hurma çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İşte o verdiği şifalar...
Hem kendisi hem şifası ile Ramazan'a damga vurmaya devam ediyor bu besinimiz...
Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurma tam bir lif kaynağı. Hem bağışıklık hem de sindirim sistemini yenileyen hurmanın kendisi kadar çekirdeği de tam bir şifa deposu.
Sindirim sorunlarında en fazla görülen bağırsak hastalıklarını önlemenin en faydalı yolu düzenli olarak tüketilen lifli kaynaklar. Lif bakımından en zengin olan besin ise hurmadır. Bundan dolayı Ramazan boyunca iftar ve sahurda hurma tüketmek oldukça önemli.
Hurmanın kendisi kadar çekirdeğinin de çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz?
Çekirdekleri kullanmak için öncelikle iyice yıkayın. Daha sonra fırın ya da güneşte kararana kadar bekletin. Daha sonra bıçakları güçlü bir öğütücüde toz haline getirin. Ya da eski yöntemle havanda dövün.
Bu tozu sabah aç karna bir su bardağı ılık suyun için ekoyup için. Dilerseniz bir su bardağı ılık süte de ekleyebilirsiniz. Bu karışım kemik erimesinden şikayet edenler için oldukça idealdir. Kemiklerin yapısını güçlendirir.
Aynı zamanda bu karışımı yatmadan önce örneğin sahur vaktinde tükettiğinizde uzun süreli tok kalmanızı ve ertesi gün daha enerjik uyanmanızı sağlar.
Öte yandan çekirdeği oldukça yağlıdır. Bu yüzden ezerek çekirdeğindeki yağı çıkartabilirsiniz. E vitamini bakımdan zengin olan hurma çekirdeği hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar. Bu bakımdan cilt için idealdir.
Çıkan yağı saçlara da sürebilirsiniz. Hurma çekirdeği yağı saçların köklerini güçlendirir.
