  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel’e kendi yazarından şok salvolar: "Sözünü neden tutmadın?" 28 Şubat zulmü azmini kıramadı: Başörtüsü engeline inat fakülte ikincisi oldu İsrail'in pozisyonu tersine döndü Suriye'de kan kaybediyor MSB: Düşen F-16 uçağının kahraman pilotu fırlatma sistemini son anda çalıştırdı Mansur'a kötü haber ICYF Başkanı Ayhan, Gazze Mahkemesi Nihai Kararı’nı Kurtulmuş’a sundu Ekonomiye güven son 11 ayda arttı ama boşuna değil! İşte hükümetin ekonomideki zaferi! Nükleer krizde kritik eşik: Gözler yeniden Cenevre’de! Müzakerelerde 3. tur başladı Yerli ve Milli Değerlere Savaş Açan Öztürk Yılmaz’dan Akılalmaz Hezeyan: "Kabe’de İstiklal Marşı Dinletilsin!" Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı mesajı: Asla unutmayacağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı mesajı: Asla unutmayacağız

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı mesajı: Asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 34. yılında vefat edenler için Azerbaycan halkına taziyelerini iletti. Erdoğan, "Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

 

Erdoğan paylaşımında ayrıca, "Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu!
Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu!

Spor

Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu!

Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti
Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti

Gündem

Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti

O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?
O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?

Gündem

O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?

Cumhur İttifakı’nda ‘doğum günü’ zerafeti: Bahçeli'den Erdoğan'a hediyesinde dikkat çeken detay
Cumhur İttifakı’nda ‘doğum günü’ zerafeti: Bahçeli'den Erdoğan'a hediyesinde dikkat çeken detay

Gündem

Cumhur İttifakı’nda ‘doğum günü’ zerafeti: Bahçeli'den Erdoğan'a hediyesinde dikkat çeken detay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23