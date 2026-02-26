Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı mesajı: Asla unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 34. yılında vefat edenler için Azerbaycan halkına taziyelerini iletti. Erdoğan, "Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.
Erdoğan paylaşımında ayrıca, "Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
