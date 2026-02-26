CHP “Okullarda Ramazan’ı” bir türlü hazmedemedi! CHP’li Adıgüzel: Anayasa’daki din ve vicdan özgürlüğüne aykırı…

  • İSTANBUL
Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda Ramazan etkinlikleri düzenlenebileceğine ilişkin genelgesini CHP bir türlü hazmedemedi.

CHP’li pek çok isim genelgeye tepki gösterirken, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Meclis’te yaptığı basın toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Ramazan Genelgesi”nin, Anayasa’daki din ve vicdan özgürlüğü ile bireysel özgürlüklere aykırı olduğunu savundu.

“GÖNÜLLÜ OLMAYAN ÖĞRENCİLER DE OLABİLİR”

Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 12 Şubat'ta, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Ramazan ayı etkinlikleri konulu genelge yayımladığını hatırlattı. Genelge çerçevesinde yapılan etkinliklerin gönüllülük esasına göre yapıldığını, ancak gönüllü olmayan öğrencilerin de olabileceğini belirten Adıgüzel, gönüllü olmayan grubun bu tür uygulamalarla "afişe edildiğini" ileri sürdü.

“DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİNE BASKI OLUYOR” YALANI

CHP'li Adıgüzel, "Orada insanların din ve vicdan hürriyetine hem o çocuklar hem de o çocukların aileleri üzerinden çok ciddi bir baskı oluyor ve bu, Anayasa'daki din ve vicdan özgürlüğüne, bireysel özgürlüklere aykırı. Demek istediğimiz bu." diye konuştu. Konunun eğitimle ilgili olmadığını ileri süren Adıgüzel, "Bu mesele tamamen siyasetin okulların içine sokulması meselesidir." dedi.

ADIYAMAN

en iyisi sen o ismini değiştir, ismine yakışmıyorsun, musalla taşında neye aykırı olup olmadığını anlarsın ama iş işten geçmiş olsun çünkü ebucehil, ebulehep, nemrut, firavn, ebrehe ve bunlara benzemeye çalışanlarda Hu Allah diyen ve diğer islam emirlerine karşı çıkıyorlardı, mallarıyla makamlarıyla komple gittiler, tavsiyem onların sonu birilerini bulmadan düzelmeleri ama o da nasip meselesi

Tarsus Guney

Hazmedemiyorlar demek. Hmmm. O zaman hazım kolaylaştırıcı verelim.
