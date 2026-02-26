  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Birçok ilde eğitime ara verildi: Çok kuvvetli kar yağışı geliyor… Orban’dan Zelenskiy’e “Savaş senin problemin” çıkışı! Petrol boru hattını hemen aç Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Yapay zeka hız katıyor: Günde 16 binden fazla fetva yanıtı Kafkasya’da yeni güç hattı: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan bloğu Siber dolandırıcıların kripto oyunu bozuldu! 11 ilde eş zamanlı baskın: 19 gözaltı, 17 tutuklama AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı? Bilim dünyası şokta! Sen de mi Deccal: Hawking’in de çıplak kızlarla fotoğrafları ortaya çıktı ABD ile İran Tekrar masada: Nükleer pazarlıkta üçüncü perde!
Dünya Almanya’da aşırı sağcılar rahat durmuyor! Şimdi de ramazan ışıklandırmasına saldırdılar
Dünya

Almanya’da aşırı sağcılar rahat durmuyor! Şimdi de ramazan ışıklandırmasına saldırdılar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Almanya’da aşırı sağcılar rahat durmuyor! Şimdi de ramazan ışıklandırmasına saldırdılar

Almanya’da bu kez ramazan ışıklandırmasına saldırdılar. Aşırı sağcılar ramazan ışıklandırmasının üzerine haç sembollü pankart astılar.

Almanya’nın Freiburg im Breisgau kentinde Ramazan ayı dolayısıyla kurulan ışıklandırma, aşırı sağcı Kimlikçi Hareket (IB) üyeleri tarafından saldırıya uğradı.

Aşırı sağcı grup üyeleri, kentteki ramazan ışıklandırmasının üzerini “Gesegnete Fastenzeit” (İyi Oruçlar) yazılı bir pankartla örttü. Pankartın üzerinde haç sembolü yer aldı. Olayla ilgili fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

IB’nin sözcüsü Maximilian Markl, ABD menşeili sosyal medya platformu X paylaşımında eylemi savunarak, “İslam Almanya’ya ait değildir” ifadelerini kullandı ve kamu kaynaklarının “teslimiyet sembolleri” için harcandığını ileri sürdü.

Projenin, kentte faaliyet gösteren çeşitli cami dernekleriyle iş birliği içinde hayata geçirildiği kaydeden Freiburg Büyükşehir Belediye Başkanı Martin Horn ise daha önce yaptığı açıklamada, dini çeşitliliği takdir etmeyi ve ayrımcılığa karşı mesaj vermeyi hedeflediklerini ifade etmişti.

Işıklandırmaya saldırı hakkında polis soruşturma başlattı.

Diplomamı alayım derken yoksulluğun kucağına düştüler! Almanya’da üniversite mezunları kan ağlıyor!
Diplomamı alayım derken yoksulluğun kucağına düştüler! Almanya’da üniversite mezunları kan ağlıyor!

Avrupa

Diplomamı alayım derken yoksulluğun kucağına düştüler! Almanya’da üniversite mezunları kan ağlıyor!

Yahudinin ampulünü patlatsalar Başbakan ayaklarına koşardı! Saldırı İslam’a ve Müslüman’a olunca tüm Almanya sus pus!
Yahudinin ampulünü patlatsalar Başbakan ayaklarına koşardı! Saldırı İslam’a ve Müslüman’a olunca tüm Almanya sus pus!

Gündem

Yahudinin ampulünü patlatsalar Başbakan ayaklarına koşardı! Saldırı İslam’a ve Müslüman’a olunca tüm Almanya sus pus!

Almanya savunmasında İsrail etkisi güçleniyor
Almanya savunmasında İsrail etkisi güçleniyor

Dünya

Almanya savunmasında İsrail etkisi güçleniyor

Almanya savunmasında İsrail etkisi güçleniyor
Almanya savunmasında İsrail etkisi güçleniyor

Dünya

Almanya savunmasında İsrail etkisi güçleniyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23