Almanya’da aşırı sağcılar rahat durmuyor! Şimdi de ramazan ışıklandırmasına saldırdılar
Almanya’da bu kez ramazan ışıklandırmasına saldırdılar. Aşırı sağcılar ramazan ışıklandırmasının üzerine haç sembollü pankart astılar.
Almanya’nın Freiburg im Breisgau kentinde Ramazan ayı dolayısıyla kurulan ışıklandırma, aşırı sağcı Kimlikçi Hareket (IB) üyeleri tarafından saldırıya uğradı.
Aşırı sağcı grup üyeleri, kentteki ramazan ışıklandırmasının üzerini “Gesegnete Fastenzeit” (İyi Oruçlar) yazılı bir pankartla örttü. Pankartın üzerinde haç sembolü yer aldı. Olayla ilgili fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
IB’nin sözcüsü Maximilian Markl, ABD menşeili sosyal medya platformu X paylaşımında eylemi savunarak, “İslam Almanya’ya ait değildir” ifadelerini kullandı ve kamu kaynaklarının “teslimiyet sembolleri” için harcandığını ileri sürdü.
Projenin, kentte faaliyet gösteren çeşitli cami dernekleriyle iş birliği içinde hayata geçirildiği kaydeden Freiburg Büyükşehir Belediye Başkanı Martin Horn ise daha önce yaptığı açıklamada, dini çeşitliliği takdir etmeyi ve ayrımcılığa karşı mesaj vermeyi hedeflediklerini ifade etmişti.
Işıklandırmaya saldırı hakkında polis soruşturma başlattı.
Avrupa
Diplomamı alayım derken yoksulluğun kucağına düştüler! Almanya’da üniversite mezunları kan ağlıyor!
Gündem
Yahudinin ampulünü patlatsalar Başbakan ayaklarına koşardı! Saldırı İslam’a ve Müslüman’a olunca tüm Almanya sus pus!