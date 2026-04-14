TÜİK açıkladı! Şubat ayında tavuk eti üretimi düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 227 bin 793 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,82 milyar adet olarak gerçekleşti. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 4,4 arttı. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 16,3 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 3,3 arttı.

Bir önceki ay 238 bin 794 ton olan tavuk eti üretimi Şubat ayında yüzde 4,6 oranında azalarak 227 bin 793 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 902 milyon 299 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Şubat ayında yüzde 4,3 oranında azalarak 1 milyar 820 milyon 97 bin adet oldu.