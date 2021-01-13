Nakdi Ücret Desteği zam haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk açıklamasında Ocak ayı itibari ile Nakdi Ücret Desteği'nin artacağını duyurdu. Peki, Şubat ayı nakdi ücret desteği ne kadar?

Şubat ayı nakdi ücret desteği ne kadar olacak?

Asgari ücretin artmasıyla birlikte 2021 yılında verilmeye devam eden Nakdi Ücret Desteği de artar mı araştırılıyor. Ücretsiz maaş izni verilirken işçinin günlük ücreti üzerinden hesaplama yapılacağı için 2021 Nakdi Ücret Desteği ödemesinin de miktarının artması öngörülüyordu. Bakan Selçuk'tan müjdeli haber geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı Ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının Cumhurbaşkanı kararıyla Nakdi Ücret Desteğine, İstihdama Dönüş Teşvikine ve Artı İstihdam Teşvikine yansıtılacağını söyledi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz Nakdi Ücret Desteğimizi 2021 yılı Ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz" dedi.