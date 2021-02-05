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Ekonomi Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Şubat ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı?
Ekonomi

Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Şubat ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı?

Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği, işyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması durumlarında, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Peki, şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Şubat ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-05 17:29:00 -
Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Şubat ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı?

Koronavirüs sebebiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından personel çıkarma yasağı getirilmişti. Hem işletmelerin hem işçilerin ekonomik sıkıntı yaşamaması için kısa çalışma ödeneği uygulamasına geçilmişti. İnternette şubat ayı kısa çalışma ödeneceğinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Şubat ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? İşte merakla beklenen haberin detayları…

Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği ödeme zamanı yaklaştıkça bu mevzu binlerce vatandaşın gündeminde bulunuyor. Öte yandan, geçtiğimiz ay E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilen başvuru süreci de 31 Ocak tarihinde tamamlanmıştı. 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılan Şubat ayı ödemeleri bugünden itibaren gerçekleştirilecek…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayında kısa çalışma ödeneği ücretlerinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
"Ocak Ayına İlişkin Ödemeler 5 Şubat 2021 Tarihinde Yapılacak"
Bakan Selçuk, ücretlerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri olmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi Selçuk ayrıca, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasında bulundu.

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