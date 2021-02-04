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Ekonomi Şubat ayı kira artış oranı 2021 ne kadar oldu?
Ekonomi

Şubat ayı kira artış oranı 2021 ne kadar oldu?

2021 Şubat ayı kira artış oranı kaç oldu? TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı TÜFE oranlarına göre kira artış oranı belli oldu. Ocak ayı enflasyon oranlarına göre kira zammı hesaplama...

Yeniakit Publisher
2021-02-04 22:11:00 -
Şubat ayı kira artış oranı 2021 ne kadar oldu?

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren Şubat ayı kira artış oranları da ortaya çıktı. Peki, 2021 Ocak ayı enflasyon oranına göre Şubat ayı kira artış oranı kaç oldu?

Şubat ayı kira artış oranı 2021 ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapabilecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan itiraz etme hakkı bulunuyor.

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