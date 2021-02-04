Şubat ayı kira artış oranı 2021 ne kadar?
Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren Şubat ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Peki, Şubat ayı kira artış oranı 2021 ne kadar?
Enflasyon ocakta yüzde 1.68 artarken, yıllık bazda yüzde 14.97 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı ocak ayına ait “Tüketici Fiyat Endeksi” (enflasyon) rakamlarını açıkladı. Buna göre Şubat ayı kira artış bedeli ne kadar olacak?
Şubat ayı kira artış oranı 2021 ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021'in 1. enflasyon raporunu açıklarken enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini (önceki yüzde 9.4) açıklamıştı. Ağbal açıklamasında enflasyonun 2022 sonunda yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini de belirtmişti.
Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Açıklanan rakamlara göre TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA!
Konut Kirası: 1.000 Lira
TÜİK TEFE TÜFE Ocak 2021 Kira Artış Oranı: % 12.53
Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 125,30 TL
Şubat 2021 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.125,30 TL