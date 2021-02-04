Enflasyon ocakta yüzde 1.68 artarken, yıllık bazda yüzde 14.97 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı ocak ayına ait “Tüketici Fiyat Endeksi” (enflasyon) rakamlarını açıkladı. Buna göre Şubat ayı kira artış bedeli ne kadar olacak?

Şubat ayı kira artış oranı 2021 ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021'in 1. enflasyon raporunu açıklarken enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini (önceki yüzde 9.4) açıklamıştı. Ağbal açıklamasında enflasyonun 2022 sonunda yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini de belirtmişti.

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Açıklanan rakamlara göre TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA!

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TEFE TÜFE Ocak 2021 Kira Artış Oranı: % 12.53

Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 125,30 TL

Şubat 2021 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.125,30 TL