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Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı tutarlarına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 29 TL, yoksulluk sınır ise 6 bin 609 TL olarak belirlendi.

26 Şubat 2019 Salı 20:25
Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı tutarlarına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 29 TL, yoksulluk sınır ise 6 bin 609 TL olarak belirlendi.


Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim şartlarını otuz iki yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması ile ortaya koymaktadır. TÜRK-İŞ Araştırmasının 2019 Şubat ayı sonucuna göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 28,84 TL olarak belirlendi. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 608,60 TL olarak belirlendi. Evli olmayan çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 2 bin 478,33 TL olarak hesaplandı.



"Fiyatlar kalıcı hale henüz gelmedi"


TÜRK-İŞ’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ücretli çalışanlar ile dar ve sabit gelirli kesimlerin aylık harcamaları içinde önemli ağırlığı olan gıdadaki fiyat artışları satın alma gücünü olumsuz etkiliyor. Özellikle sebzede görülen fiyat artışları tanzim satışları ile dengelenmek istenmesine rağmen kalıcı duruma henüz gelmedi.Çoğu markette sürdürülen enflasyonla topyekun mücadele kampanyasının olumlu etkisi ise başlangıçtaki olumlu etkisini yitirmeye başladı. Son bir ayda mutfak harcaması 20 TL artış gösterirken, yılın ilk iki ayı itibariyle mutfağa gelen ek gıda harcaması tutarı 88 TL oldu. Geçen yılın aynı ayına göre artış 392 TL’ye ulaştı. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için dört kişilik bir ailenin yapması gereken toplam harcama tutarı son bir ayda 66 TL artarken geçen yıla göre ek harcama gereği bin 278 TL oldu" denildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 20:25
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