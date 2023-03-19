Suavi'den akılllara zarar sözler! Deprem bölgesini de karıştırıyorlar

İşte Suavi'nin iddialarına göre baz istasyonu kurmaya çalışan ekiple yaşanılan diyalog:

"Benim bilgim dahilinde bir kepçe kazılmayacağını düşündüğüm için..."

Suavi: "Yaklaşık 6-7 gün önce yine bu yerleşkeden bir arkadaşımız bana 'Suavi ağabey arkada bir kepçe kazılıyor'dedi. Bilgi getirdi. Ben de benim bilgim dahilinde bir kepçe kazılmayacağını düşündüğüm için oraya gittim. Baktım bir çukur kazılıyor. 'Ne için kazıyorsunuz dedim.'

Görevli: Baz istasyonu kuracağız?

"Derhal burayı terket"

Suavi: 'Derhal bu çukur eski haline getir kapat ve burayı terket' dedim. Gitti. Sonra yolun karşı tarafında çukur kazdıklarını görünce ben yine gittim. 'Hangi kurum' dedim. İşte ülkemizin dev gibi kurumlarından bir tanesi. Tekrar sordum, 'ne yapıyorsunuz burada?'

Görevli: Baz istasyonu yapıyoruz.

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"Çatışma istemiyorum"

Suavi: 'Bakın arkadaşlar bu halkın baz istasyonuna ihtiyacına gerek yok. Özellikle burada bu kadar çocuk varken size ben baz istasyonu kurdurmayacağım. Bunu bilin. Ama bir çatışma ve gerginlik yaratmak istemiyorum. Eğer bu ilgili telekominikasyon şirketi gerçekten bu halkı düşünüyorsa, bize yeteri kadar telefon ve yeteri kadar tablet versinler. Üstelik bir 6 ay kadar da faturalarını hoş görsünler' dedim. Pılıyı pırtıyı toplayıp gittiler. Bir daha yoklar.

Halk TV sunucusu Serhan Asker: İyi yaptınız.

"Onları ikna ettim"

Suavi: "Zaten o baz istasyonunu kurdurmayacaktık. Bunu şunun için anlatıyorum. Şirketin adını bilinçli olarak kullanmıyorum. Hem saygısızlık olur, hem söz hakkı kullanacak kimseleri yok.

Sonra bana mühendislerini yolladılar. Saha sorumlularını...

Onları da burada çadırın bir köşesine aldım. İkna ettim. Ve burada bir baz istasyonu kurulmamasının gerekçesine inandılar. Ki biliyorlardı zaten. Ve bu alanı terkettiler.

Yani buradaki insanların gerçekten baz istasyonuna ihtiyacı yoktu. İletişime ihtiyacı vardı."