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Siyaset Suat Kılıç'tan 'ittifak' açıklaması!
Siyaset

Suat Kılıç'tan 'ittifak' açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-01-12 20:38:00 -
Suat Kılıç'tan 'ittifak' açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Prof. Dr. Doğan Aydal'ın Halk TV'deki tepki çeken sözlerinden sonra açıklamalarda bulundu.

Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin ittifak kararına ilişkin açıklamasında, "İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına koyması gerekir. AK Parti'li muhataplarımız da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorsa, bazı birliktelikler için bazı fedakarlıkları göze almalıdır." dedi.

Kılıç isim vermeden Prof. Aydal'ın sözlerinin kendisini bağlayacağını söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Erbakan, önümüzdeki günlerde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin kararımızı ortaya koyacak. Genel Başkanımız, İstanbul, Ankara ve İzmir konusunda tavrımızı yetkili kurullarımızla istişare ettikten sonra nihai kararımızı açıklayacaktır. Genel Başkanımız tarafından nihai karar verilinceye kadar yapılacak açıklamalar kişisel görüş beyanından ibaret kalacaktır."

Murat Kurum'un İBB adaylığını da değinen Kılıç, şöyle devam etti:

"Siyasi partiler kurallarına, ilkelerine göre adaylarını belirler ve açıklar. Kararı verecek olan seçmendir. Murat Kurum konusunda da bu prensip geçerlidir. Bize danışmak durumunda değiller. Adaylarını belirler, sonrasında da toplumdan destek isterler."
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