Suat Kılıç’tan CHP’ye tepki: ‘CHP kurultayında Gezi var, Gazze yok’

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.

‘Netanyahu, Hitler’den daha büyük soykırım yapıyor’

32. gününe giren İsrail’in Gazze'de yaptığı katliamlara ilişkin, ‘Tarih ve insanlık 2’nci Dünya Savaşı yıllarından bu yana daha acımasız, daha ahlaksız bir soykırıma tanıklık etmedi.’ ifadelerini kullanan Kılıç, “Hitler toplama kamplarına götürüp katlediyordu, Netanyahu havadan bombalıyor, mülteci kamplarında toplananları bombalıyor. Hitler'in soykırımından daha büyük bir soykırımı bugün Netanyahu, Gazze'de icra ve ifa ediyor. Netanyahu doğrudan mülteci kamplarını, ambulans konvoylarının bombalıyor. İçinde canlı insanlar olduğunu bile bile yaralıların, hastanelere taşıma çabası olduğunu bile bile ambulans konvoylarını bombalıyor. Bebekleri, çocukları, kadınları, hedef gözeterek katlediyor. Ve bu durum karşılığında dünya sessiz, seyrediyor. Arap Ligi sessiz, seyrediyor. İslam İş birliği Teşkilatı sessiz, seyrediyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Örgütleri sessiz, seyrediyoruz ve burada maalesef bizler de sesimiz var, sözümüz var ama eylemimiz yok bir şekilde seyretmeye devam ediyoruz. Gözler bugün olduğu kadar tarihin hiçbir döneminde kana, acıya tanıklık etmediği ve maalesef gözlerden bu görüntüler silinmeyecek” şeklinde konuştu.

‘CHP kurultayında Gezi var, Gazze yok’

Hafta sonu yapılan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci olağan kurultayında Gazze’deki katliamlara yer verilmemesini eleştiren Kılıç, “Geçtiğimiz hafta sonu üzülerek CHP kurultayında Gazze'nin, Filistin'in yeri olmadığını gördük. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında Gazze'de yaşananlara, İsrail'in Gazze'deki devlet terörüne temas edebilmek için Hamas'tan bir terör örgütü olarak söz edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gezi’si var, Gazze'si yok. CHP'nin gündeminde Gazze'de şehit olan bebekler, çocuklar, kadınlar yok. CHP için, varsa yoksa ‘Gezi’ var. Osman Kavala'ya selam var, Selahattin Demirtaş'a selam var. Ama Gazze'nin masumlarına Gazze'de katledilen bebeklere, çocuklara, kadınlara bir selam yok. İsrail kınayan bir kelam da yok. Bu durumu kabullenmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gazze'ye, Filistin'e kayıtsızlığını Türkiye'de siyasi faaliyetlerini devam ettiren bir muhalefet partisi olarak Yeniden Refah Partisi olarak reddediyoruz. Ana muhalefet partisinin iktidar kadar sorumluluğu vardır. Çözüm önerisi getirmek mesuliyeti vardır. Maalesef bunu yapmadıkları gibi ‘Gezi’ diyorlar ama Gazze diyemiyorlar. CHP'yi bu sorumsuz, ilgisiz tavrına dolayı kınadığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

‘Kademeli Emeklilik Kanun teklifini TBMM’ye sunacağız’

Seçim öncesi söz verdikleri şekilde mağduriyeti olan, sosyal ve ekonomik haklardan mahrum bırakılan kesimlerin mağduriyetlerini gündeme getirmeye devam edeceklerini kaydeden Kılıç, önümüzdeki günlerde Kademeli Emekliliğe İlişkin kanun teklifini de TBMM’ye sunacaklarını söyledi.

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‘Ay sonuna kalmadan 100 başkan adayımızı tanıtacağız’

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini belirten Suat Kılıç, “Ay sonuna kalmadan 100 ilçemiz ve bazı illerimizde adaylarımızı kamuoyuna tanıtacağız. Yeniden Refah Partisi gerek büyükşehir ve il gerekse ilçe ve belde gibi belediye meclisi üyelikleri gibi çok önemli başvuruları muhatap olmaktadır. Başvuru yapanlar arasından komisyonlarımız oluşturuldu. Değerlendirmeler yapılacak. Birinci etapta yapılacak 100 başkan adayımızı kamuoyuna tanıtacağız. Kasım ayı sonuna kalmadan ikinci etapta ikinci 100 belediye başkanı adayımızı kamuoyuna tanıtmış olacağız” ifadelerini kullandı.

‘Yeniden Refah Partisi’nin kapıları herkese açık’

CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel’in ‘Bütün siyasi parti liderleriyle görüşeceğim’ sözlerini de değerlendiren Kılıç, “Özgür Özel, her ne kadar CHP Kurultayında Gazze hassasiyetimize ve kamuoyunun beklentilerine tercüman olamasa da ziyaret düşüncesine Yeniden Refah Partisinin kapıları açık olacaktır. Tüm siyasi partilerle etkileşime ve Türkiye’nin gündemini değerlendirmeye açığız” diye konuştu.