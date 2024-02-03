Suat Kılıç’ın amacı Yeniden Refah’ı ele mi geçirmek? Fetö’cülerin başbakan adayıydı!

Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçimlere gidilirken AK Parti ile her konuda anlaştığı ve ittifakta kalmayı sürdüreceği değerlendiriliyordu. Genel Başkan Fatih Erbakan’ın da yakın çevresine "Bize milli duruş yakışır, ittifakı sürdürmemiz gerekir" dediği ve neredeyse hiçbir talepte bulunmadan kritik seçim bölgelerinde aday çıkarmadan hareket edeceklerini söylediği ileri sürülmüştü.

Dört kurmay son kez görüştü

AK Parti ve Yeniden Refah Partisi heyetleri önceki gün bir kez daha bir araya geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde yapılan görüşmeye AK Parti’den Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz katıldı. Yeniden Refah Partisi’nden Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül’ün katıldığı basına kapalı toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Son rötuşlar yapılmıştı

Görüşmenin ardından Doğan Bekin bir gazetecinin,

"Sizin karşı taraftan bir isteğiniz oldu mu? Onların sizden bir isteği oldu mu?" sorusuna,

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Yok. Zaten bu konularla ilgili 4 turlu görüşmeler yapıldı. Son olarak gözden geçirildi bazı şeyler. Üzerinde son rötuşlar yapıldı bazı şeylerin. Genel başkanlar düzeyinde artık nasıl bir karar verilecekse biz de ona uyacağız."

yanıtını vererek ittifakın devam edeceğinin ve bir pazarlığın söz konusu olmadığının işaretlerini vermişti.

Erbakan’ı baskı altına almaya çalışıyorlar

Dün akşam son dakika alınan bir kararla Yeniden Refah Partisi’nin ittifaka dahil olmayacağı öğrenildi. Yeniden Refah’ın içerisinde seçim iş birliğine gidilmesini istemeyen ve de İstanbul ile Ankara’da büyükşehir ve ilçe adayları çıkarılmasından yana olan bir ekibin Genel Başkan Fatih Erbakan’ı baskı altına aldıkları konuşuluyor.

Parti içindeki ittifak karşıtlarının başını ise genel seçimlerden sonra Yeniden Refah’a katılan eski AK Partili Suat Kılıç’ın çektiği belirtiliyor.

İttifak karşıtı propaganda yapıyor

Kamuoyu açıklamalarında ve katıldığı televizyon yayınlarında ittifak karşıtı açıklamalar yapan Kılıç’ın parti içinde ve teşkilatlara yönelik konuşmalarda “Seçimlere tek başımıza girelim. Tabanımızın ittifaka karşı olduğunu söyleyelim” fikrini savunduğu biliniyor. Kılıç son olarak konuk olduğu Halk TV yayınında,

"AK Parti bizden Ankara ve İstanbul’da destek bekliyorsa, bu şehirlerde bize bir iki ilçeyi bırakabilmeli. Biz burada ittifak isteyen taraf değiliz. Teşkilatımızda ittifaka yönelik bir arzu istek yok. Tabanımızda, üyelerimizde yok"

ifadelerini kullanmıştı.

"Yeniden Refah’a genel başkan olmak istiyor"

Bir dönem Gençlik ve Spor Bakanlığı da yapan, FETÖ’cülerle ilişkileri nedeniyle AK Parti’de yeni görevler verilmeyen Suat Kılıç, 28 Mayıs seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandıktan sonra, AK Parti’den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne katılmıştı. Kılıç’ın Yeniden Refah’ı ittifakın dışına çıkartarak ve yerel seçimlerde iş birliğine gidilmesinin önüne geçerek Fatih Erbakan’ı yıpratmak istediği ve nihayetinde de Yeniden Refah Partisi’ne genel başkan olmayı planladığı iddia ediliyor.

FETÖ itirafçısı: 'Başbakan adaylarımızdan'

Kılıç’ın adı, FETÖ terör örgütü imamlarından itirafçı Nesip Yılmaz'ın ifadesinde çok ilginç bir şekilde geçiyor. Odatv sitesinin geçtiğimiz günlerde yayınladığı Nesip Yılmaz'ın ifadesinde Suat Kılıç'ın FETÖ toplantısına katıldığı ve örgütün "geleceğin başbakanı" olarak gördüğü kaydediliyor.

Nesip Yılmaz, 2018 yılında itirafçı olarak verdiği ifadesinin 16. sayfasında eski bakan Suat Kılıç'tan şöyle bahsediyor:

"2010 yılı sonlarına doğru aşağı yukarı her 15 günde bir il abisi Bilal Karaduman'ın oluşturduğu mütevelli gruplara ders verip infak programı uygularken bir gün Bilal ile yaptığım görüşmede bana "Hocam çok yakında büyük bir himmet toplantısı yapacağız. Bu toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da katılacak. Suat Kılıç bizim, hükümet içinde en güvendiğimiz isimlerden biri. Hatta cemaat olarak ilerideki zamanlar Başbakan adaylarımızdan biridir. Bize her konuda yardım etmektedir."