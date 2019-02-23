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Suat Hekimoğlu Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Trabzonlu işadamı Suat Hekimoğlu, Trabzon’da bir otelde yönetiminde yer alan isimlerle birlikte düzenlediği basın toplantısında Türkiye Boks Federasyonu başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:33
Suat Hekimoğlu Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Trabzonlu işadamı Suat Hekimoğlu, Trabzon’da bir otelde yönetiminde yer alan isimlerle birlikte düzenlediği basın toplantısında Türkiye Boks Federasyonu başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.


Türkiye Boks Federasyonu Başkan Adayı Suat Hekimoğlu yaptığı açıklamada hedeflerinin Türk boksunu daha üst seviyelere çıkartmak olduğunu belirterek ’’Neye talip olduğumuzun onu nasıl koruyacağımızın ve ne şekil büyüteceğimizin bilincindeyiz’’ dedi.


"27 Şubat Çarşamba günü Ankara’da yapılacak olan Türkiye Boks Federasyonu’nun gerçekleştireceği olağanüstü genel kurulda başkan adayı olarak yönetim kurulu üyelerimizle beraber sizlerin karşısına çıkıyoruz" diyen Hekimoğlu "Bu zor meşakkatli ama bir o kadar da kutsal yolda hedefimiz Türk boksunu daha üst seviyelere çıkarmak olacaktır. Camiamızın eksiklerini ve olması gerekenleri çok iyi biliyoruz. Uzun süredir hazırlandığımız başkan adaylığı sürecinde sadece seçimi kazanmak için değil seçim sonrasında da Türk boksuna layıkıyla hizmet edebilecek bir ekip oluşumu ile sizlerin yanında olacağız. Türk sporcuna uzun yıllar hizmet etmiş bayrağımızı göklerde dalgalandırmış bütün sporcularımıza ve onların üzerlerinde emeği olan, destekleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.



"Ayrıştırmaya değil birleştirmeye geliyoruz"


Hedeflerinin ayrıştırmak değil birleştirmek olduğunu ifade eden Hekimoğlu ’’Bizim amacımız camiamızı bir arada tutmak, bir bütünlük sağlamak dostluk ve kardeşlik adı altında boksumuzu daha da ileri taşımak olacaktır. Biz ayrıştırmaya değil birleştirmeye geliyoruz. Bu ilerlemeyi yaparken asla ve asla adaletten şaşmayacağız. Adalet insanların gönlündedir. Yurdumuzun neresinde olursa olsun bütün kulüp yönetimlerine, antrenörlerine ve bütün sporcularımıza eşit şartlarda yaklaşacağız. Başarıyı hak eden her sporcumuzun, antrenörlerimiz ve kulüplerimizin yanında olacağız. 24 saat bize ulaşabilen ve herkese ulaşan yönetim anlayışı ile geliyoruz. Sporcularımızın başarısı bütün halkımızı onurlandırmaktadır. Ben ve ekip arkadaşlarım camiamıza hizmetkâr olmaya geliyoruz. Biz zaten ülkemize her konuda hizmet ediyoruz. Bundan öncede sporun içindeydik yaptığımız yatırımlar ortada. Bütün enerjimi, arzumu ve hırsımı ekip arkadaşlarımla birlikte boks camiasına harcamak istiyorum. Ben ve ekibim yönetim ve teknik anlamda hazırız ve bu kutsal göreve talibiz. Sefer bizim, karar sizin, zafer Allah’ındır diyorum" şeklinde konuştu.


Başkan adayı Suat Hekimoğlu’nun yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:


‘’Abdulvahap Arslan, Emre Küçük, Selçuk Aydın, Fatih Reis, Ali Hasetçi, Yakup Kılıç, Muhammet Mahir Polat, Necdet Demirtaş, Onur Konuralp, Gökmen Keleşoğlu, Ali Haydar Kaan’’

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:33
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