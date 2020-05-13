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Aktüel

Suat Arıkan'ın eserleri online ortamda

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:12:55 -
Suat Arıkan'ın eserleri online ortamda

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan'ın eserleri, online ortamda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Operacı kimliğinin yanı sıra yaklaşık 45 yıldır resimle ilgilenen Arıkan'ın yağlı boya çalışmaları, "lebriz.com" adresinde ziyaretçilerle buluştu.

Sanatçının yapıtları, üye sanatçıların online atölye sergilerinin yer alacağı "Virüsü Kovuyoruz" etkinliği kapsamında sergileniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlerinde moral kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinliğin her hafta eklenecek yeni sergilerle genişlemesi planlanıyor.

Eserler, 25 Mayıs'a kadar görülebilecek ve etkinlik için özel belirlenen fiyatlardan satın alınabilecek.

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