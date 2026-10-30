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Gündem Palandöken’de kar çilesi! Tünel ihtiyacı yeniden gündemde!
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Palandöken’de kar çilesi! Tünel ihtiyacı yeniden gündemde!

Yeniakit Publisher
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Palandöken’de kar çilesi! Tünel ihtiyacı yeniden gündemde!

Erzurum’da etkisini artıran yoğun kar yağışı, Palandöken Geçidi’nde sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda bazı araçlar mahsur kalırken, bazıları ise kontrolden çıkarak yoldan savruldu.

Kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’da başlayacak olması nedeniyle birçok sürücünün henüz yaz lastikleriyle yola çıktığı görüldü. Kış şartlarına hazırlıksız yakalanan ve araçlarında zincir bulunmayan vatandaşlar, Palandöken Geçidi’nde zor anlar yaşadı.

Yetkililer, özellikle Tekman-Erzurum güzergâhında Palandöken Geçidi üzerinden seyahat edecek sürücüleri tedbirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Sürücülerin hava ve yol şartlarını dikkate alarak gerekli önlemleri almaları istendi.
Yaşanan bu zorluklar, Tekman-Erzurum kara yolunda Palandöken Geçidi'ne alternatif oluşturacak tünel ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle kış aylarında yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bölge halkının güvenli ve kesintisiz ulaşım için tünel beklentisini yeniden ortaya koydu.

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