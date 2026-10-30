Bir öksürük hayattan kopardı: 5 çocuk annesinin acı sonu!

OLAY SONRASI AÇILAN DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ Davanın ilk duruşmasında savunma yapan sanık Ayşe E., ebelik lisans mezunu olduğunu ve iş aradığı sırada sanık Ömer A. tarafından işe çağrıldığını söyledi. İşe başladıktan sonra sağlık kabinine gelen hastalarla ilgilendiğini belirten Ayşe E., olay günü Sultan Sever'in annesinin cenazesi olduğunu ve kendisini iyi hissetmediğini söylediğini ifade etti. Sever'in sağlık kabinine daha önce de geldiğini belirttiğini aktaran Ayşe E., Avil ve Dekort isimli ilaçları karıştırarak iğne yaptığını, ardından Sever'in fenalaştığını söyledi. Ayşe E., "İğneyi yapar yapmaz kendisi fenalaştı. Fenalaşınca doğrudan oksijen tüpüne bağladım. Daha sonra alerji geliştiğinde uygulanan Prednol isimli kortizon içeren iğneyi yaptım. Ambulansı aradım. Nabzı çok düştüğü için ambulans gelene kadar bacaktan adrenalin uyguladım. Kalp masajına devam ettim" dedi.