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Bir öksürük hayattan kopardı: 5 çocuk annesinin acı sonu!

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Bir öksürük hayattan kopardı: 5 çocuk annesinin acı sonu!

Gaziantep'te öksürük şikayetiyle gittiği sağlık kabininde yapılan iğnenin ardından fenalaşan 45 yaşındaki 5 çocuk annesi Sultan Sever, kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası görülen davada sanıklar hakkında tutuklama kararı verildi.

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Foto - Bir öksürük hayattan kopardı: 5 çocuk annesinin acı sonu!

Olay, 30 Mayıs 2026 tarihinde Gaziantep'te meydana geldi. İddiaya göre, öksürük şikayeti nedeniyle sağlık kabinine giden Sultan Sever, burada yapılan iğnenin ardından fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sever, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay gününü anlatan maktulün eşi Mustafa Sever, eşinin sağlık kabinine gittiğini ve öksürük dışında hiçbir hastalığının olmadığını söyledi. Eşine üç iğne yapıldığını belirten Sever, "Eşim oraya öksürük şikayetiyle gitmişti. Başka hiçbir rahatsızlığı yoktu. Orada eşime art arda üç iğne yapıldığını öğrendim. Ben gittiğimde eşim yere düşmüş ve şişmişti" dedi.

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Foto - Bir öksürük hayattan kopardı: 5 çocuk annesinin acı sonu!

"EŞİMİN HİÇBİR HASTALIĞI YOKTU" Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve yalnızca öksürük şikayeti bulunduğunu ifade eden Mustafa Sever, Adli Tıp Kurumu raporunda da ölümün iğneyle bağlantısının ortaya çıktığını ileri sürdü. Sever, "Eşimin hiçbir hastalığı yoktu. Sadece öksürüğü vardı. Bir umut yaşar diye hastaneye götürdük. Ancak yoğun bakımda hayatını kaybetti. Eşimin ölümünde ihmali olanların ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Foto - Bir öksürük hayattan kopardı: 5 çocuk annesinin acı sonu!

"AMBULANSI GEÇ ARADILAR" Annesi ile birlikte hastaneye giden Ali Sever ise ambulansın geç çağrıldığını söyleyerek, "Ambulansın yaklaşık yarım saat sonra arandılar. Annem baygın haldeyken bana oksijen tüpünü verdi. 15 dakika içerisinde kendine geleceği söyledi. Ancak annem kendine gelmedi. Daha sonra ambulans geldi ve annemi hastaneye götürüldü" ifadelerini kullandı.

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Foto - Bir öksürük hayattan kopardı: 5 çocuk annesinin acı sonu!

OLAY SONRASI AÇILAN DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ Davanın ilk duruşmasında savunma yapan sanık Ayşe E., ebelik lisans mezunu olduğunu ve iş aradığı sırada sanık Ömer A. tarafından işe çağrıldığını söyledi. İşe başladıktan sonra sağlık kabinine gelen hastalarla ilgilendiğini belirten Ayşe E., olay günü Sultan Sever'in annesinin cenazesi olduğunu ve kendisini iyi hissetmediğini söylediğini ifade etti. Sever'in sağlık kabinine daha önce de geldiğini belirttiğini aktaran Ayşe E., Avil ve Dekort isimli ilaçları karıştırarak iğne yaptığını, ardından Sever'in fenalaştığını söyledi. Ayşe E., "İğneyi yapar yapmaz kendisi fenalaştı. Fenalaşınca doğrudan oksijen tüpüne bağladım. Daha sonra alerji geliştiğinde uygulanan Prednol isimli kortizon içeren iğneyi yaptım. Ambulansı aradım. Nabzı çok düştüğü için ambulans gelene kadar bacaktan adrenalin uyguladım. Kalp masajına devam ettim" dedi.

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