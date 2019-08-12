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Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nin küçük ziyaretçileri

Çocuklara denizleri koruma bilinci kazandırmak amacıyla TURMEPA tarafından kurulan Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nin bu yılki misafirleri Aras Kargo çalışanlarının çocukları oldu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:37
Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nin küçük ziyaretçileri

Çocuklara denizleri koruma bilinci kazandırmak amacıyla TURMEPA tarafından kurulan Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nin bu yılki misafirleri Aras Kargo çalışanlarının çocukları oldu.


Çevreyi koruma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren ve bu kapsamda 2014 yılında çalışanların gönüllü katılımıyla ‘Doğa Dostu Araslar’ platformunu kuran Aras Kargo, TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile Türkiye’nin kıyılarını temizlemeye devam ediyor. İzmir’den Trabzon’a, Bodrum’dan Adana’ya kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki kıyıları temizleyen ve toplamda 3 tondan fazla atığı denizlere karışmasını engelleyen Doğa Dostu Araslar’ın bu etkinliklerde en büyük yardımcıları çocukları oldu. Kıyı temizliği sırasında atıkların oluşturduğu çevresel sorunları gözlemleme fırsatı bulan çocuklar, 6 Ağustos’ta Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’ne katılarak farklı bir deneyim yaşadı ve yeni bilgiler öğrendi


Çocuklardan ‘Sıfır Atık Mavi sözü’


Şimdiye kadar binlerce çocuğa ev sahipliği yapan TURMEPA Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nin bu yılki misafirleri olan Aras Kargo çalışanlarının çocukları, gün boyu düzenlenen etkinliklerde hem eğlendi hem öğrendi. TURMEPA’nın yıllardır yaptığı deniz dibi temizliği etkinliklerinde denizden çıkardığı atıklardan oluşan Su Altı Atık Sergisi’nde yer alan şişe, plastik, elektronik eşya, giysi, bisiklet ve çocuk arabası gibi onlarca atığı büyük bir ilgiyle yakından incelerken katıldıkları atölyelerde deniz ekosistemine zarar veren atık kullanımının azaltılması ve geri dönüşümün önemi gibi konularda da bilgilendirildi. Atölyeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Aras Kargo çocukları, hep bir ağızdan ‘Sıfır Atık Mavi sözü’ verirken ‘Mavi Dedektif’ sertifikasını almaya hak kazandılar.


3 tondan fazla atığın denizlere karışması engellendi


2014 yılında gönüllü çalışanların katılımıyla kurulanDoğa Dostu Araslar, TURMEPA (Deniz Temiz Derneği) ile Türkiye’nin dört bir yanında yürütülen kıyı temizliği çalışmaları neticesinde, atıkların çevreye karışarak hem deniz ekosistemine zarar vermesini hem de insan sağlığını tehdit etmesini engelledi. TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile üç yıldır Türkiye’nin kıyılarını temizleyen Aras Kargo, şimdiye kadar İstanbul Kınalıada, Büyükada, Samsun Atakent ve Tekkeköy, İzmir, Fethiye, Trabzon, Van Gölü, Bodrum, Adana Baraj Gölü ve Burgazada kıyılarını temizledi. Aras Kargo bu kapsamda 3 tondan fazla atık toplayarak denizlere karışmasını engelledi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:37
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