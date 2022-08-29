Su ürünleri ihracatında büyük hedef

YENİ AKİT ANKARA

Üreten ve Türkiye yolunda çiftçisini yalnız bırakmayan AK Parti hükümeti izlenen politikanın meyvelerini toplamaya başladı. Tarım alanında kendi kendine yeten ülkemizde su ürünlerinde de hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci 100’den fazla ülkeye ihraç edilen su ürünlerinin ihracat rakamlarını açıkladı.

“Su ürünlerimizi 100’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz” diyen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, ihracat rakamlarını açıkladı. Kirişci, “2021 ihracatı:1,4 milyar dolar, 2021 dış ticaret fazlası:1,2 milyar dolar, 2022 ihracat beklentisi:1,5 milyar dolar, 2023 ihracat hedefi:2 milyar dolar. Üretmeye, üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. #SenÜretYeter” dedi.