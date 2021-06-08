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Ekonomi Su ürünleri ihracatımız 1 milyar doları aştı
Ekonomi

Su ürünleri ihracatımız 1 milyar doları aştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020’de su ürünleri ihracatının 1 milyar 63 milyon doları bulduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 19:13:00 -
Su ürünleri ihracatımız 1 milyar doları aştı

Su ürünleri üretiminin 785 bin tona dayandığını ifade eden Pakdemirli, şu açıklamalarda bulundu: “2020’de çipura üretimimiz yüzde 10 artarak 110 bin tona, levrek üretimimiz yüzde 8 artarak 149 bin tona varmıştır. Alabalık üretimimiz yüzde 10 artmış ve 128 bin ton olarak kayıtlara geçmiştir. Türk somonu üretimimiz de2019’a göre yüzde 93 artarak 18 bin tona varmıştır. Hem iç hem de dış pazarda Türk somonumuzun tanıtım ve pazarlama çalışmaları devam edecektir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında birinci sıraya yerleştik. Dünyada da üst sıralara yükselmeye devam ediyoruz.”

En büyük pay AB'nin

Pakdemirli, 100’e yakın ülkeye ihracat yapıldığına işaret etti. İhracattan en önemli payı AB ülkelerinin aldığını kaydetti. Su ürünleri ithalatının 157 milyon dolar olduğunu dile getiren Pakdemirli, “Bu alanda net ihracatçı ülke konumundayız” dedi. Stokların korumasını ön plana çıkararak, üretim ve koruma-kullanma dengesini esas alarak sektörün önünü açtıklarını vurgulayan Pakdemirli, “Türkiye’nin su ürünleri alanında 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümesine imkân tanıyoruz” diye ekledi.

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