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Su ürünleri av sezonu açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 31 Ağustos Cumartesi gecesi su ürünleri av sezonunu açacak.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:01
Su ürünleri av sezonu açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 31 Ağustos Cumartesi gecesi su ürünleri av sezonunu açacak.


Gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan 2019’da kapanan genel av sezonu, 1 Eylül 2019’da açılıyor. Akdeniz’de avcılık yapan balıkçılar için ise av sezonu 16 Eylül 2019’da başlayacak.


Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ev sahipliğinde İstanbul Poyrazköy’de “2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış” programı yapılarak ‘vira bismillah’ denilecek.


Açılış programında denize çeşitli türlerden balıklar da bırakılacak.


Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması amacıyla avcılıkta; tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçlarıyla ilgili kimi yasak ve sınırlamalar ile balıkçılara yükümlülükler getirebiliyor. Bu düzenlemelere uygun avlanılması için geçmişte olduğu gibi tüm imkânlar seferber edilerek, yeni sezonda da denetimler artarak devam edecek.Bununla birlikte, Balıkçılık sektörüne sağlanan destekler yeni dönemde de devam edecek.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:01
  1. doğa

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