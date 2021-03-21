Susuzluk gelecek yıllarda tüm dünyanın en önemli sorunları arasında yer alacak. Uzmanlar bu sebeple su tasarrufları konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, su tasarrufu nasıl sağlanır? Sudan tasarruf etmenin yolları nedir?

Su tasarrufu nasıl yapılır? Sudan tasarruf etmenin yolları

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, su israfı ve alınabilecek önlemlere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya nüfusunun 19. yüzyıla oranla 5 kat artmasına karşın su kaynaklarının kullanımının 10 kat yükseldiğini kaydetti.

Prof. Dr. Aziz Akgül, günlük hayatta alınabilecek önlemler ile su israfının önemli ölçüde azaltılabileceğini söyledi.

Akgül, "Sebze ve meyveleri akan suyun altında yıkamak yerine su dolu kapta bir süre bekletin. Sebze ve meyveleri yıkadığınız su ile çiçeklere su verin. Kirlileri bulaşık makinesine koymadan önce dakikalarca sudan geçirmeyin. Haşlama yumurta suyunu boşa harcamayın. Bu suyu soğutarak bitkileriniz için kullanın. Bulaşıklarınızı elde yıkamayın. Bulaşık ve çamaşır makinesini tamamen dolduktan sonra çalıştırın. İdeal duş süresini 10 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlayın. Dişlerinizi fırçalarken, tıraş olurken, ellerinizi yıkarken musluğu boş yere akıtmayın. Düşük akımlı veya sensörlü musluk başlığı kullanın. Bahçeniz için sulama aparatları tercih edin. Bu sayede daha az miktarda su ile bahçe bakımı yapabilirsiniz. Su kaçağı veya sızıntılara karşı tuvaletleri ve muslukları kontrol edin. Sebepsiz yere sifonu kullanmayın. Unutmayın ki, sifonu her çektiğinizde 9 litre su harcarsınız. Su sayacınızı kontrol edin. Ne kadar su harcadığınızı görmeniz tasarruf konusunda sizlere destek olacaktır. Ayrıca, su israfını önlemek için 3-7-10 kuralını uygulayın. Musluğu açıp 3 saniye ellerinizi ıslatıp kapatın. Ellerinizi sabunladıktan sonra musluğu tekrar açıp 7 saniye durulayın. Musluğun 10 saniye açık kalmasıyla yüzde 50 su tasarrufu elde edebilirsiniz” dedi.