Su Sümbülleri İşleme Merkezi törenle açıldı

HBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından HAKİM Projesi kapsamında yürütülen Su Sümbülleri İşleme Merkezi açılış törenine Hatay Vali Yardımcısı Resul Yıldırım, HBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, HBB bürokratları, TÜRSİYEV Genel Başkanı Aylin Uçkunkaya ve vakıf yöneticileri katıldı.

Vali Yardımcısı Yıldırım: Kadın Emeğiyle Ekonomiye Kazandırılıyor

Törende konuşan Vali Yardımcısı Resul Yıldırım, yürütülen projeyi son derece değerli bulduğunu ifade ederek, bu bitkinin rehabilite edilerek ekonomiye kazandırılmasının ve katma değer üretilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Özellikle çalışmaların kadın emeğiyle hayata geçirilmesinin ayrı bir kıymet taşıdığını belirten Vali Yardımcısı Yıldırım, projeyi başarıyla sürdüren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Genel Sekreter Güngör: Hatay’ımız Gelecekte Çok Farklı Olacak

Güzel bir projeye ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan HBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, “Hatay’ımızın birçok alanda ciddi potansiyeli var. Dolayısıyla Hatay’ımızın gelecekte çok farklı bir yere geleceğini biliyor ve buna inanıyoruz.” dedi.

Hatay’ın başka şehirlere nasip olmayacak zengin doğal miraslara sahip olduğunu belirten Genel Sekreter Güngör, bu değerler arasında Kırıkhan Gölbaşı Gölü’nün öne çıktığını ifade ederek Harbiye Şelaleleri ve Mileyha Kuş Cenneti gibi önemli doğal alanların da kentin sahip olduğu kıymetli varlıklar arasında yer aldığını dile getirdi.

HBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, “Bu projeyle istilacı bir tür olan su sümbüllerinden üretim yapılarak ekonomiye kazandırılıyor. Daha da önemlisi kadınlarımızın emeğiyle bu üretim değer kazanıyor. Bu durum gerçekten çok kıymetli. Projeye katkı sunan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın hem Hatay’a hem kadınlarımıza hem de bu bölgeye çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Uçkunkaya: İstilacı Bitkiden Değere Dönüyor

TÜRSİYEV Başkanı Aylin Uçkunkaya da eğitim merkezinin, yalnızca bir bina ya da üretim alanı olmadığını; doğayla uyumlu dönüşümün, kadın emeğinin ve sürdürülebilir geleceğin simgesi olduğunu belirtti. Projeye önemli katkı sunan Hatay Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken, emeği geçen kadınlara da şükranlarını iletti.

Başlangıçta su sümbüllerini yalnızca toplanıp imha edilmesi gereken istilacı bir bitki olarak gördükleini, ancak doğru yaklaşımla bu istilacı bitkinin bir sorundan değere dönüşebileceğini fark ettiklerini dile getiren Başkan Uçkunkaya, “Gölbaşı kıyısında birkaç kadınla başlayan süreç, kısa sürede 30 kadının aktif emeğiyle büyüdü. Su sümbüllerinin kesilmesi, demetlenmesi ve işlenmesiyle başlayan yolculuk, bugün açılışını yaptığımız tesis ve eğitim binasında nitelikli üretime dönüşmüştür.” dedi.

Başkan Uçkunkaya, kadın emeğiyle istilacı bir bitkinin hasır çanta, sepet ve dekoratif ürünlere dönüştürülerek hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlandığını belirtti.

Ürünlerin Türkiye genelinde yaygınlaşacağını ifade eden Başkan Uçkunkaya, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ile yapılan iş birliği kapsamında su sümbülünden hayvan yemi ve doğal gübre üretimine yönelik çalışmalarla projenin sıfır atık modeline dönüştürüleceğini kaydetti.