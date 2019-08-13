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Su sporları istasyonlarında bayram tatili yoğunluğu

Muğla'nın gözde turistlik ilçesi Marmaris'te Kurban Bayramı'nı geçirenler, su sporları istasyonlarına ilgi gösterdi- Sürat teknesine halatla bağlı deniz paraşütüne binen ve teknenin hızlanmasıyla yüzlerce metre gökyüzüne havalanan vatandaşlar, Marmaris Körfezi'nde renkli görüntüler oluşturdu

13 Ağustos 2019 Salı 14:54
Su sporları istasyonlarında bayram tatili yoğunluğu

MUĞLA (AA) - Kurban Bayramı'nı Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçirenler, su sporları istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te, bayram tatili dolayısıyla sahillerdeki hareketlilik devam ederken, adrenalin yaşamak isteyenler tatilciler su sporları etkinliklerine ilgi gösterdi.

Su sporları istasyonlarında jet-ski, banana, sürat botu, fly fish, ringo, water-ski, bot, kano ve flyboardlara binen tatilcilerin en çok parasailing adı verilen deniz paraşütlerini tercih ettiği belirtildi.

Sürat teknesine halatla bağlı paraşüte binen ve teknenin hızlanmasıyla yüzlerce metre gökyüzüne havalanan tatilciler, Marmaris Körfezi'nde renkli görüntüler oluşturdu.

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki sahil bandında faaliyet gösteren 20 su sporları istasyonunda Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yabancı turistler kadar yerli turistlerin de su sporlarına ilgi gösterdiğini ifade eden Tunç, "Su sporları istasyonlarındaki arkadaşlarımız talebi karşılamak için çaba gösteriyor. Bütün istasyonlarımız dolu dolu bir bayram yaşıyor." dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:54
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