Su kuyusuna düşen şahıs yaralandı Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sulama kuyusuna düşen şahıs, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sulama kuyusuna düşen şahıs, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan 73 yaşındaki Bekir Kaplan, kendisine ait besi çiftliğinde açılan sulama kuyusuna düştü. Yaşlı şahsın yardım istemesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar şahsı sudan çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışma ile yaşlı şahsı sulama kuyusundan çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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