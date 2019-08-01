"Su kefiri nedir" sorusu gündemde. Süt kefirinden farklı bir bakteri türü olan su kefiri son günlerin en çok tüketilen gözde içecekler arasında geliyor. Sosyal medyada su kefiri mayası ile fermente edilen ve meyve ile tatlandırılan içecekler revaçta. Peki, su kefiri nedir? Su kefiri nasıl mayalanır?

Su kefiri nedir?

Su kefiri; bakteri, maya ve polisakkaritlerin kümeleşerek oluşturduğu jel, kristal sağlık tanecikleridir. Su kefiri, süt kefirinden farklı olarak bitkisel kaynaklıdır. Kafkaslardan gelen süt kefirine karşın, su kefiri taneleri Meksika kökenli tatlı bir öz suyu bulunan Opuntia cinsi kaktüslerin çevresinde, simbiyotik ilişki içerisinde olan bakteri ve maya kolonilerinden oluşur.

Anavatanı olan Meksika’da, Tibicus veya Tibi olarak adlandırılırken; bu taneciklerin ananas, tarçın ve esmer şekerle mayalanmış içecek haline Tepache denmektedir. Japonlar ise bu tanecikleri buz kristali diye adlandırmaktadır.

Süt kefirinden oldukça farklı mantar kolonilerine sahip olan su kefiri üretilememektedir. Elde edilmesi ve çoğaltılması gerekmektedir. Süt ve süt ürünlerini tüketemeyenler için tüketilebilecek probiyotik içeren alternatif bir içecektir. Süt kefiri kadar yararlı olmasa da, yoğurttan daha çok probiyotik içerdiğinden daha faydalıdır. Laktoz intoleransı olanlar ve vejetaryen bireylerin tüketebileceği bir içecektir.

Su kefirinin faydası nedir?

Su kefirinin barındırdığı probiyotik bağırsaklar ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde oldukça faydalı. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini de sağlıyor.

Faydalı bakterileri içinde barındıran su kefiri süt kefirinden apayrı bir bakteri mantar kolonisi olarak tanımlanıyor. Su kritallerini andıran bir yapısı olan su kefirinden su içerisine, şeker veya meyve parçaları konularak 24-48 saatlik bir fermente işleminin ardından sağlıklı bir içecek ortaya çıkıyor.

Şekerle veya meyve sularıyla fermente edilen ve sonunda ortaya çıkan laktik asit, ethanol ve karbondioksit ile içecek gazlı içecek formuna ulaşıyor. Sağlıklı içecek isteyenlere içinde koruyucu madde olmayan, şeker bulunmayan, suni tatlandırıcı içermeyen içecekler yapılmasını sağlıyor.

Su kefiri nasıl mayalanır?

Satın alınan su kefiri taneleri mayalanarak, değişen kültürlere göre farklı şekillerde, farklı meyveler kullanılarak su kefiri içeceği elde edilebilir. Genellikle şekerli su, meyve suları, Hindistan cevizi suyu ile hazırlanmaktadır. Şişelenerek ya da gazoz şeklinde tüketilebilir. Ayrıca, süt içermeyen smoothie yapımında da kullanılabilir.

İkinci fermantasyon sonucunda, karbonatlaşması ve tatlılığı daha fazla olacağı için çocukların çok seveceği sağlıklı bir gazoz haline gelir. Ayrıca karbonatlaşmadan dolayı mide hazımsızlıklarına da iyi gelmektedir. Çocukların çok seveceği bir başka tüketim şekli ise, buzlukta dondurup buzlu dondurma haline getirmek olabilir.

Kuru Meyveli Su Kefiri Mayalama Tarifi

Malzemeler:

1 litre kaynak suyu veya klordan arındırılmış temiz su

4-6 yemek kaşığı toz şeker

4-6 yemek kaşığı su kefiri tanesi

2 adet kuru incir veya 2 adet gün kurusu veya 10 adet kuru üzüm

2-3 adet limon dilimi

Hazırlanışı:

Ağzı geniş cam kavanozun içerisine ilk olarak şekeri ilave edip, üzerine kefir tanelerini ekleyin.

Şeker ve kefirin üzerine, tercih ettiğiniz kuru meyveleri limon dilimleriyle birlikte ilave edin.

Oda sıcaklığındaki 1 litre suyu ilave edin.

Doğrudan güneş almayan bir alanda 24-72 saat arasında bekletin.

Eğer kabarcıklar çıkıyorsa ve tadına baktığınızda, şeker tadında azalma olmuşsa mayalama işlemi başarılı demektir.

Mayalanma işleminin sonunda metal olmayan bir süzgeç yardımıyla taneleri süzün.

Cam şişede muhafaza ediniz.

Kalan kefir tanelerini ikinci fermantasyonda kullanabilirsiniz.