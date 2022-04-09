Su kefiri nasıl yapılır? Su kefiri nedir, faydaları nelerdir? Evde su kefiri yapılışı

Su kefiri nedir?

Su kefiri, tıpkı klasik olarak bildiğimiz kefir gibi probiyotik özellikler taşıyan, fermantasyon işleminden geçen bir içecek.

Su kefiri tarifi

Malzemeler:

2 adet kayısı veya incir

Çeyrek su bardağı aktif su kefiri tanesi

1 litre su

Çeyrek su bardağı şeker

Cam kavanoz

Su kefiri nasıl yapılır?

Su kefirinin mayalanması için öncelikle cam kavanozu güzelce temizleyin. Temizlenen cam kavanoz içine öncelikle şekeri ekleyin. Şeker üzerine kefir tanelerini bırakın. Kuru incir ya da kayısıyı kavanoz içine ilave edin. Yaklaşık 1 litre suyu da kavanoza doldurun ve kavanozun kapak kısmını streç filmle sarın. Serin ve karanlık bir yerde bu kavanozu 24 saat boyunca bekletin. Geçen 24 saat sonunda kavanozu biraz sallayın. Bu işlem mayalanma hızını artıracaktır. 48 saat sonunda kavanozdaki karışımı süzerek farklı bir cam kaba alın. Süzgeçten süzülen sıvı, su kefiri olarak adlandırılan faydalı bir içecektir. Bu içeceği serin yerde muhafaza ederek kullanabilirsiniz.

Su kefiri nasıl saklanır?

Buzdolabında 1 ay kalabilen su kefiri, mayanın kalitesini koruyacaktır.

1 aydan daha fazla bekleyen su kefiri etkisini kaybedeceği için yeniden yapmanız önerilir.

Su kefirinin faydaları nelerdir?

-Faydalı bakterileri içinde barındıran su kefiri gerçek bir sağlık deposudur. Su kristallerini andıran kefir; su, meyve parçaları ve şeker konularak 24-48 saat fermente edilir. Sonuç olarak ise sağlıklı bir içecek ortaya çıkar. Şu an bolca içilen gazlı içeceklere rakip olan su kefiri, mayalandığında laktik asit, ethanol ve karbondioksitli gazlı içecek formu oluşur.

-Hastalıklara karşı koruma kalkanı; probiyotikler

-En önemli özelliği güçlü bir probiyotik kaynağı olmasıdır. Probiyotikler, kanserin önlenmesinden bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine bağırsak sağlığından hastalıklara karşı korunmaya kadar birçok alanda faydalıdır. Su kefiri hakkında yapılan araştırmalar göstermiştir ki, su kefiri su kefiri farklı bakteri içermektedir.

-Su kefirinin bir diğer faydası ise kanserle mücadele etmesidir. Su kefiri bağırsaklar ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde katkı sağlar, aynı zamanda kabızlık çeken bireyler için çok faydalıdır.

-Fermente ürün olduğundan bağışıklık güçlendirir.

Kuru meyveli su kefiri nasıl yapılır?

Ağzı geniş cam kavanozun içerisine ilk olarak şekeri ilave edip, üzerine kefir tanelerini ekleyin. Şeker ve kefirin üzerine, tercih ettiğiniz kuru meyveleri limon dilimleriyle birlikte ilave edin. Oda sıcaklığındaki 1 litre suyu ilave edin. Doğrudan güneş almayan bir alanda 24-72 saat arasında bekletin.