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Yerel Su kavgası vahşetle bitti! Gözü dönmüş cani aileyi katletti
Yerel

Su kavgası vahşetle bitti! Gözü dönmüş cani aileyi katletti

Yeniakit Publisher
2024-08-06 15:30:00 -
Su kavgası vahşetle bitti! Gözü dönmüş cani aileyi katletti

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama mevzusu yüzünden çıkan kavgada bir akraba tarafından baba, oğlu ve torunu katledildi.

Olay, Deredüzü köyündeki Koltarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında yaşanan su kavgasında 45 yaşındaki E.Ç., aralarında akrabalık bağı bulunan Satılmış Cesur (69), İbrahim Cesur (54) ve Satılmış Cesur'a (17) tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan baba, oğul ve torun olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı E.Ç. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince, olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Olayın yaşandığı bölgede giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

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