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Su kanalına düşen traktörün sürücüsü öldü

Kütahya'da tarlaları arasında geçiş yaparken su kanalına devrilen traktörün sürücüsü, yaşamını yirtirdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:29
Su kanalına düşen traktörün sürücüsü öldü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kontrolden çıkıp, su kanalına devrilen traktörün sürücüsü Şaban Erkan (31), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Gediz'de meydana geldi. Gümele köyünde çiftçilik yapan ve Elmin mevkisindeki tarlasından diğer tarlasına geçmeye çalışan Şaban Erkan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkıp, su kanalına devrildi. Kazada sürücü Erkan, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Erkan'ı ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şaban Erkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:29
  1. Su kanalına düşen traktörün sürücüsü öldü
  2. Kütahya
  3. Gediz
  4. Traktör kazası
  5. Şaban Erkan

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