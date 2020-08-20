  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Aktüel

Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde ev hanımı Necla Hekimoğlu Altanlar, su kabağını çeşitli dekoratif eşyalara dönüştürerek hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de sanatını icra etmenin mutluluğunu yaşıyor - Kendini geliştirmek için Rize Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümünü de bitiren Altanlar: - "Üniversitede hocalarımızın verdiği eğitimler sayesinde bilgi ve beceri kazandım. Kendimi çok iyi yetiştirdim. Eğitimimi üniversiteyi bölüm birincisi olarak bitirerek taçlandırdım"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:05:37 -
Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

ARTVİN (AA) - BAYRAM SARAYOĞLU - Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan ev hanımı 48 yaşındaki Necla Hekimoğlu Altanlar, su kabağını çeşitli dekoratif eşyalara dönüştürerek hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de sanatını icra etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Üzerine çizdiği motifleri boyayarak renklendirdiği kabakları, boncuk ve taşlarla da süsleyen Altanlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk yıllarından dedesinin ve babaannesinin el sanatlarından hediyelik eşya yapmasından dolayı bu işe merak sardığını söyledi.

El sanatları mesleğini geliştirmek amacıyla 46 yaşında üniversite okumaya karar verdiğini belirten Altanlar, eşi ve kızının desteğiyle üniversite sınavına girerek Rize Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü'nü kazandığını kaydetti.

Altanlar, okula gitmek için her gün Arhavi'den Rize'ye dolmuşlarla gidip geldiğini belirterek, "Günde en az 3 saat yolculuk yaptım. Çok zorluklar çektim ancak mesleğimi ve okulumu sevdiğim için bu meşakkatli sürece dayandım. Üniversitede hocalarımızın verdiği eğitimler sayesinde bilgi ve beceri kazandım. Kendimi çok iyi yetiştirdim. Eğitimimi üniversiteyi bölüm birincisi olarak bitirerek taçlandırdım. Bu yüzden çok onurluyum ve gururluyum." dedi.

- Evinin zemin katına atölye kurdu

Üniversite eğitiminin ardından evinin zemin katında kendi imkanlarıyla küçük bir el sanatları atölyesi oluşturduğunu ifade eden Altanlar, şöyle konuştu:

"İlk zamanlarda ahşap yakma tekniğiyle hediyelik eşya üretiyordum. Daha sonra su kabağını işleyerek hediyelik eşya üretimine başladık. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle devletimizin 'Evde kal' çağrısına uydum ve yaklaşık 5 aydır zamanımı atölyemde su kabağından süs eşyaları yaparak geçirmeye başladım."

Altanlar, bu süreçte 250'den fazla su kabağından eşya ürettiğini vurgulayarak, su kabağıyla hayallerini eserlerine ve çalışmalarına uyguladığını belirtti.

Mesleğini çok sevdiğini belirten Altanlar, "Su kabağından lambalar, abajurlar, avizeler, lambaderler, kaşıklıklar, yumurtalıklar, yemek kasesi, yağdanlık, vazo gibi çok çeşitli hediyelik eşya üretiyorum. Yaptığım ürünleri herkes çok beğeniyor." ifadesini kullandı.

- Bölgenin kültürünü yansıtıyor

Ürettiği hediyelik eşyalarına Artvin, Arhavi ve Karadeniz kültürünü yansıttığını anlatan Altanlar, şunları kaydetti:

"İlimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini eserlerime işlemeye çalıştım. Örneğin taş evlerimiz, kemer köprülerimiz, boğa güreşleri, doğal güzelliklerimiz, Arhavi atmacası gibi kültürel değerlerimiz süsü kabaklarına işlemeye çalıştım."

Altanlar, en büyük hayalinin bir sanat evi oluşturup ürünlerini burada sergilemek ve el sanatları ustası yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı
Ekonomi

Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı

Daha önce ABD'nin Türk ekonomisine yaptığı operasyon sırasında Yapı Kredi Bankası'yla Türk Lirası'na darbe vurduğu ortaya belirlenen Koç'un ..
Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler
Gündem

Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin ardından çarpıcı i..
Huawei, dünyada bir ilk özelliğe sahip MateBook X 2020'yi tanıttı
Teknoloji

Huawei, dünyada bir ilk özelliğe sahip MateBook X 2020'yi tanıttı

Çinli tüketici elektroniği şirketi Huawei, en yeni dizüstü bilgisayar modeli MateBook X 2020’i resmi olarak tanıttı. Peki MateBook X 2020'ni..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı