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Aktüel Su kabağını işleyip hamam tası ve mataraya dönüştürüyor
Aktüel

Su kabağını işleyip hamam tası ve mataraya dönüştürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:28:51 -
Su kabağını işleyip hamam tası ve mataraya dönüştürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Sefer Ateşalioğlu, unutulmaya yüz tutmuş bir Osmanlı geleneğini yaşatarak su kabağından hamam tası ve matara üretiyor.

Ateşalioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, su kabağının Osmanlı döneminden bu yana su taşıma ve saklama kabı gibi çeşitli şekillere dönüştürülerek kullanıldığını söyledi.

Su kabaklarından artık daha çok süs eşyası gibi şeyler yaptığını belirten Ateşalioğlu, "Su kabağı doğal olduğu için sağlıklı olduğuna inanılıyor. Rutubeti de önlediği için tuz, şeker, baharat gibi ürünleri saklamada da kullanılmış. Osmanlı zamanında hamam tası ve matara olarak da kullanılmış." ifadelerini kullandı.

Ateşalioğlu, geleneği yaşatarak yeni nesile bu kültürü aktarmak düşüncesiyle çalışmalar yaptığını vurguladı.​​​​​​​

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