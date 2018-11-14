Su ısıtıcılarını kireçlerinden temizlemek için...

Suda bulunan mineraller zaman içinde bu aletlerin iç yüzeyinin ve rezistansının kireçle kaplanmasına neden olurlar. Kireç birikimini belirli aralıklarla çözmek gerekir. Bu işlem ısıtıcının içini temizlerken aynı zamanda suyun kaynama süresini de kısaltarak, enerji tasarrufu sağlar. Düzenli olarak kireç çözme işlemi yapmak ısıtıcının bozulmasını önler, ömrünü uzatır.

Su ısıtıcılarında kireç çözme işlemini kimyasal madde kullanmadan çok kolay bir şekilde yapabiliriz. 3 ayrı yöntem ile ısıtıcıların iç yüzeyindeki kireci çözmek mümkündür.

Limon Tuzu Kullanarak

Çok kolay ve etkili bir yöntemdir. Isıtıcıyı kireçli bölgeyi biraz geçecek kadar su ile doldurun.

1 yemek kaşığı limon tuzu atıp ısıtıcıyı çalıştırın.

Su kaynayıp ısıtıcı durunca kapağı kapalıyken sapından tutarak içindeki suyu biraz oynatın.

Kapağını açınca kirecin tamamen çözüldüğünü göreceksiniz.



Suyu boşaltıp birkaç defa temiz suyla durulayın. Elektrikli ısıtıcının içi tertemiz olacaktır.

Beyaz Sirke Kullanarak

Bu yöntem de oldukça etkilidir ancak sirke kokusunu çıkarmak için biraz uğraşmak gerekir.

Su ısıtıcısını maksimum göstergesinin 3/4’üne kadar su ile doldurup çalıştırın.

Su kaynayıp ısıtıcı durduktan sonra maksimum seviyesine kadar beyaz sirke ekleyin.

8-10 saat beklettikten sonra sirkeli suyu boşaltıp içini iyice yıkayın.

Temiz su ile doldurup suyu kaynatın, ısıtıcıyı boşaltıp tekrar durulayın.

Sirke kokusunun geçmesi için bu işlemi birkaç defa tekrarlayın.

Limon Suyu Kullanarak

Hafif kireçli iç yüzeylerde etkilidir, daha ağır kireçlerde limon tuzu kullanılması tavsiye edilir.

Bir limonun suyunu sıkın ısıtıcının içine boşaltın.

15-20 dakika bekleyip kireçli bölgeyi biraz geçecek kadar su ile doldurun.

Isıtıcıyı çalıştırın, ısıtıcı durduktan sonra kireci kontrol edin,

Kireç çözülmediyse işlemi tekrarlayın.

Kireç çözüldüyse suyu boşaltıp birkaç defa temiz suyla durulayın.

Kaya Tuzu Kullanarak

Çaydanlık ve su ısıtıcıların temizliğinde kullanılan bir başka doğal yöntem, kaya tuzu kullanarak kireç lekesi temizlemektir. Yarıya kadar su doldurulan ısıtıcı veya çaydanlık, iki çorba kaşığı kaya tuzu ve bir miktar sirke ilave edilerek kaynatılır. Yaklaşık 15 dakika kaynatıldıktan sonra durulanan çaydanlık veya ısıtıcı ilk alındığı günkü kadar temiz bir şekle dönüşecektir. Sirke kokusu hava ile temas ettiği zaman kısa sürede yok olur

Not: Isıtıcının içindeki su ile çaydanlığın içindeki kireci de çözebilirsiniz.

Elektrikli su ısıtıcısının dış yüzeyini temizlemek için önce sıvı bulaşık deterjanı ile ıslatılmış bezle, sonra da nemli bir bezle silin. Paslanmaz çelik su ısıtıcısının dış yüzeyini parlatmak için yumuşak bir beze çok az zeytinyağı döküp ovalarsanız pırıl pırıl olacaktır.

Asit dolusu kola ile..

Bildiğiniz üzere kolanın içerisinde şeker, kafein, fosforik asit, boya maddeleri ve karbondioksit gibi zararlı maddeler yer alıyor. Tabii daha bilmediğimiz neler neler vardır kim bilir? İşte o bilmediklerimizle kolayı bir süngere döküp, metal mutfak eşyalarınızın yüzeyini pırıl pırıl yapabilirsiniz.

Bazı anneler çocuklarının yanında kola ile tuvaletleri temizliyorlar ve "bak içtiğin şey ne pis işlerde kullanılıyor!" diye, uyarıda bulunuyor. Hatta arabaların kromajlı aksamını da.. Eşiniz arabasının lastiklerinin kömür karası olmasını istiyorsa, ona kolalı süngerle lastiklerini silmesini tavsiye edebilirsiniz.