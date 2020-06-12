Su içmek için geldi, uyuyan görevlinin telefonu çaldı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna su içme bahanesiyle giren şüpheli, o sırada içeride uyuyan görevlinin telefonunu çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Nizip-Gaziantep kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonda meydana geldi. İddiaya göre su içme bahanesi ile akaryakıt istasyonuna gelen şüpheli şahıs, o sırada koltukta uyuyan istasyon görevlisinin cep telefonunu çaldı. Şüpheli şahsın uyuyan görevlinin telefonunu çalıp cebine koyma anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde yüzü net şekilde görülen şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.