Su içerken bu hataya aman dikkat! Hastalığa bile sebep olabiliyor

Ph değeri, hayatın her alanında karşımıza çıkan bir terimdir. Kullandığınız kozmetik ürünlerinde, içtiğiniz sularda, idrar testi yaptırdığınızda elde edilen sonuçlarda ve daha pek çok alanda kullanılan bu terimin tam olarak anlamını çok az kişi bilmekte. Biz bu yazıyı hazırlarken, pH değerinin ne olduğunu açıklamak ve içilen suların kaliteli şekilde içilmesi için gereken pH seviyesini anlatmayı hedefledik.

Yüzlerce markanın reyonlardaki ürünlerini seçerken biraz daha dikkatli olmanızı ve sağlıklı suyu içmenizi önemsiyoruz. Suyun pH değeri değiştikçe ne olur? İnsanların hangi pH seviyesindeki suyu tüketmesi gerekir? Tüm bu merakları bu yazıda gidereceğiz.

Potansiyel Hidrojen tanımının kısa hali olan “pH” bir sıvının asidik ya da bazlık değerini ifade eder. Suyun içinde ölçülen pH miktarı, vücudun sağlıklı çalışması için önemlidir. Uzmanların tavsiyelerine göre kan dolaşımındaki pH seviyesi 7.365 olmalıdır. Bu değerin dışındaki değerler rahatsızlıklara neden olabilir.

7 pH değerinin altındaki sıvılar asidik besin olduğu için uzmanlar bu seviyedeki yiyecek ve içecekleri önermez çünkü; pH değeri düşük olan maddeler organların işleyişini bozmaktadır.

Şimdi sizlere merak edilen su ph değeri 2019 yılı verileri, güncel uzman görüşleri ile ifade edilecek. İdeal suyun ph değeri nedir merak edenler bu sayfadan çok şey öğrenecek, hazır mısınız?

Su Ph Değeri Kaç Olmalı?

Suyun sahip olduğu pH değeri, her şeyden önce tadını etkiler.

Dışarıdan aldığınız herhangi bir markanın suyunu içtiğinizde ne kadar tatlı ya da ne kadar acı diye düşünebilirsiniz. Bu fark edilen tadı pH değeri meydana getirir.

Suyun sertliğini oluşturan yapısındaki kalsiyum karbonat miktarı arttıkça, sert tat da daha fark edilir olur.

İçme suyunun pH seviyesi 1 ile 14 arasında ölçülmektedir. Bu değer, 7’ye geldiğinde suyun içindeki hidrojen ve hidroksil iyonları eşitlenir, yani nötr olur.

Hidrojen iyonları arttığında, suyun pH değeri düşer ve su asidik hale gelir.

Tam tersi durumda da su alkali hale gelir.

Yapılan araştırmalardaki güncel verilere göre; 7.2 ve 8.5 pH aralığındaki su normal değeridir ve Türk standartlarına göre sağlıklı kabul edilir.

Düşük pH içeren su ve çok yüksek ölçülen su tüketime uygun değildir.

Eğer mide probleminiz varsa; düşük pH değerine sahip suyu içmeniz hastalığı tetiklemektedir.

Su satın alırken üzerindeki etikete göz attığınızda eğer pH değeri 7.2 ile 8.5 arasında ise güvenerek tüketebilirsiniz.

Sağlık ph değeri kaç?

Su pH değeri 7.2 – 8.5 değer aralığında alkali özellik göstereceğinden sağlıklı kabul edilir. Ph değeri suyun temiz olup olmadığını ifade eder.

Kaliteli Suyun Diğer Sulardan 5 Farkı

Sağlıklı bir beden ve yaşam için içtiğiniz suyun kaliteli olmasına özen göstermelisiniz. İçtiğiniz suyun kalitesi kadar tüketilen miktarı da önemlidir. Uzmanlara göre oda sıcaklığında günlük en az 8 bardak su içilmelidir. İçilen bu suyun vücut tarafından en iyi şekilde kullanılabilmesi için bazı kriterler önemlidir.

Su içmenin önemi

Su, canlıların yaşamlarını devam ettirmesi için olmazsa olmaz kaynaklardan biridir. İnsanlar için de aynı önemi taşır.

Vücut fonksiyonlarının sorunsuz çalışması için günlük su tüketimine önem vermelisiniz.

Saç ve cilt güzelliğini korumak için mutlaka suyu bol tüketmelisiniz.

Karaciğer ve böbrek sağlığını korumak için kendinizi susuz bırakmayınız.

Zayıflama sürecinde etkisi büyük olan suyu içmek için susamayı beklemeyin.

Her saat başında 1 bardak su içmeniz önerilmektedir.

Kanserden, kalp hastalıklarından ve stresten arınmanın bir yolu da su içmek olmaktadır.